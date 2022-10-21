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PPC-модель: что это такое в маркетинге

Владельцы бизнеса — люди практичные. У них каждый вложенный в дело ресурс должен приносить дивиденды, и никто не станет оплачивать абстрактные мероприятия без фиксированного KPI. Это касается и рекламы: показы — хорошо, охват — замечательно, но какой в них смысл, если эти метрики не конвертируют пользователя в клиента? Для оптимизации затрат на рекламу существует модель PPC в Казахстане. Что такое РРС? PPC — аббревиатура с английского pay per click, что значит модель оплаты рекламы в Google и Яндекс не за показы, а за клик. Таким образом рекламодатель оплачивает только те показы, которые реаль
Marat
PPC-модель: что это такое в маркетинге
Владельцы бизнеса — люди практичные. У них каждый вложенный в дело ресурс должен приносить дивиденды, и никто не станет оплачивать абстрактные мероприятия без фиксированного KPI. Это касается и рекламы: показы — хорошо, охват — замечательно, но какой в них смысл, если эти метрики не конвертируют пользователя в клиента? Для оптимизации затрат на рекламу существует модель PPC в Казахстане.
PPC-модель: что это такое в маркетинге
PPC-модель: что это такое в маркетинге

Что такое РРС?

PPC — аббревиатура с английского pay per click, что значит модель оплаты рекламы в Google и Яндекс не за показы, а за клик. Таким образом рекламодатель оплачивает только те показы, которые реально заинтересовали пользователей настолько, что они решили посмотреть объявление подробнее. Поскольку pay per click — основная модель оплаты контекстной рекламы, такой вид продвижения получил общее название PPC реклама. Продвижение сайта через Google Ads и Яндекс Директ имеет множество подводных камней и неочевидных решений. Чтобы избежать скликиваний и слива бюджета, PPC реклама на сайте https://webpromo.kz/ppc/ станет лучшим решением для вашего бизнеса. Агентство интернет-маркетинга Webpromo — официальный партнер Google с 13-летним опытом работы. Оставив заявку на настройку контекстной рекламы в Алматы и других регионах Казахстана, вы получите стабильный рост продаж при низком CPL.

Как работает оплата за клик?

РРС-модель работает в контекстной рекламе. Ее запуск происходит из Google Ads и Яндекс Директ. Google предоставляет для показов окно с результатами поиска по ключевым словам (объявление отображается поверх органической выдачи), и контекстно-медийную сеть партнеров. В Яндексе размещение доступно в результатах поиска и в рекламной сети Яндекса. Показ рекламы напрямую зависит от ключевых слов. КМС Google и РСЯ Яндекса показывают объявления на основании истории поиска пользователей. Если вы искали в интернете утюг, то на сайтах-партнерах поисковиков обнаружите рекламу утюгов.

Стратегия ставок

Объявления в окне результатов поиска конкурируют между собой в формате аукционов. Рекламодатель, запуская контекстную рекламу в Google в Казахстане, выбирает стратегию ставок — максимальную и минимальную стоимость клика. Механизм аукциона закрыт от пользователей, а результат зависит от размера ставки и от частотности ключевого слова. РРС-модель оплаты за контекстную рекламу удобна тем, что рекламодатель не оплачивает бесполезные показы, не приносящие ему трафика. Эффективность модели зависит от того, сколько вы готовы платить за клик.

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