PPC-модель: что это такое в маркетинге

Владельцы бизнеса — люди практичные. У них каждый вложенный в дело ресурс должен приносить дивиденды, и никто не станет оплачивать абстрактные мероприятия без фиксированного KPI. Это касается и рекламы: показы — хорошо, охват — замечательно, но какой в них смысл, если эти метрики не конвертируют пользователя в клиента? Для оптимизации затрат на рекламу существует модель PPC в Казахстане. Что такое РРС? PPC — аббревиатура с английского pay per click, что значит модель оплаты рекламы в Google и Яндекс не за показы, а за клик. Таким образом рекламодатель оплачивает только те показы, которые реаль