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Правила размещения агитационных материалов

Администрация новостного портала "Мой ГОРОД" (www.mgorod.kz) г.Уральск информирует зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах Президента РК 26 апреля 2015 года об условиях размещения материалов предвыборной агитации. «18» марта 2015 г. Порядок размещения материалов на новостном портале "Мой ГОРОД" (далее по тексту – Портал): Размещение агитационных материалов производится на основании письменного договора между Порталом и кандидатом в президенты Республики Казахстан (его уполномоченными, доверенными представителями). Конкретные условия договора и сопутствующие ему документы определяю
Marat
Правила размещения агитационных материалов

Администрация новостного портала  "Мой ГОРОД" (www.mgorod.kz) г.Уральск информирует зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах Президента РК 26 апреля 2015 года об условиях размещения материалов предвыборной агитации. 

 

 «18» марта 2015 г. Порядок размещения материалов на новостном портале "Мой ГОРОД" (далее по тексту – Портал): Размещение агитационных материалов производится на основании письменного договора между Порталом и кандидатом в президенты Республики Казахстан (его уполномоченными, доверенными представителями). Конкретные условия договора и сопутствующие ему документы определяются при подаче нижеприведенного письменного обращения. Подписание кандидатом/доверенным лицом договора с Порталом о предоставлении площади на интернет-страницах является согласием кандидата/доверенного лица на принятие от Портала услуг, связанных с проведением предвыборной агитации. Для заключения договора кандидат/доверенное лицо предоставляют собственнику Портала письменное обращение с указанием следующей информации: 1) Регистрационный номер, дата и время письменного обращения; 2) Ф.И.О. кандидата /Ф.И.О. доверенного лица, подающего письменное обращение; 3) Документ, подтверждающий полномочия лица на подачу письменного обращения: удостоверение личности кандидата/доверенного лица, удостоверение кандидата/доверенного лица, выданное уполномоченным государственным органом иной документ в соответствии с законодательством РК; 4) Содержание письменного обращения с указанием планируемого объема занимаемой площади, вида агитационных печатных материалов; 5) Подпись кандидата либо доверенного лица. Письменные обращения принимаются Порталом с 26 марта 2015 года до 23 апреля 2015 года включительно с 10-00 до 17-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Уральск, ул. Д.Нурпеисовой, 12/1, офис 102. Публикации должны содержать информацию об их оплате, ответственных лицах за выпуск материалов, источниках финансирования, фамилию лица, предоставившего информацию. Порядок предоставления агитационных и информационных материалов Агитационные материалы предоставляются Порталу в объеме, предусмотренном п.3 ст.28 Конституционного Закона РК «О выборах в Республике Казахстан», подписанные лицом, уполномоченным на подписание договора с собственником Портала о предоставлении интернет-площадок. Агитационные и информационные материалы предоставляются порталу в виде статей и видеоматериалов. Портал вправе отказать в приеме агитационных и информационных материалов в случае, если усмотрит в них провозглашение идей насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований и на иных основаниях, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется на основании счета, выставленного собственником Портала, в течение 5 (пяти) банковских дней от даты выставления такого счета. Оплата осуществляется на банковские реквизиты собственника Портала, указанные в соответствующем договоре о предоставлении площадей на интернет-страницах Портала либо в счете.  
Размещение материалов на сайте www.mgorod.kz (все размещенные материалы автоматически публикуются в мобильном приложении "Мой ГОРОД") Стоимость
Материал до 3000 знаков 50 000 тенге
Материал более 3000 знаков 100 000 тенге
Публикация интервью 150 000 тенге
Публикация видео, без изготовления 150 000 тенге
Наценка за срочность + 30 %  к стоимости
Предоставление агитационного материала на Портал за 3  (три) дня до публикации на Портале. При подписании договора на сумму более 1 млн. тенге возможны специальные условия      

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