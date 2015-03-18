Правила размещения агитационных материалов

Администрация новостного портала "Мой ГОРОД" (www.mgorod.kz) г.Уральск информирует зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах Президента РК 26 апреля 2015 года об условиях размещения материалов предвыборной агитации. «18» марта 2015 г. Порядок размещения материалов на новостном портале "Мой ГОРОД" (далее по тексту – Портал): Размещение агитационных материалов производится на основании письменного договора между Порталом и кандидатом в президенты Республики Казахстан (его уполномоченными, доверенными представителями). Конкретные условия договора и сопутствующие ему документы определяю