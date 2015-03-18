Правила размещения агитационных материалов

Администрация новостного портала "Мой ГОРОД" (www.mgorod.kz) г.Уральск информирует зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах Президента РК 26 апреля 2015 года об условиях размещения материалов предвыборной агитации.
«18» марта 2015 г. Порядок размещения материалов на новостном портале "Мой ГОРОД" (далее по тексту – Портал): Размещение агитационных материалов производится на основании письменного договора между Порталом и кандидатом в президенты Республики Казахстан (его уполномоченными, доверенными представителями). Конкретные условия договора и сопутствующие ему документы определяются при подаче нижеприведенного письменного обращения. Подписание кандидатом/доверенным лицом договора с Порталом о предоставлении площади на интернет-страницах является согласием кандидата/доверенного лица на принятие от Портала услуг, связанных с проведением предвыборной агитации. Для заключения договора кандидат/доверенное лицо предоставляют собственнику Портала письменное обращение с указанием следующей информации: 1) Регистрационный номер, дата и время письменного обращения; 2) Ф.И.О. кандидата /Ф.И.О. доверенного лица, подающего письменное обращение; 3) Документ, подтверждающий полномочия лица на подачу письменного обращения: удостоверение личности кандидата/доверенного лица, удостоверение кандидата/доверенного лица, выданное уполномоченным государственным органом иной документ в соответствии с законодательством РК; 4) Содержание письменного обращения с указанием планируемого объема занимаемой площади, вида агитационных печатных материалов; 5) Подпись кандидата либо доверенного лица. Письменные обращения принимаются Порталом с 26 марта 2015 года до 23 апреля 2015 года включительно с 10-00 до 17-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Уральск, ул. Д.Нурпеисовой, 12/1, офис 102. Публикации должны содержать информацию об их оплате, ответственных лицах за выпуск материалов, источниках финансирования, фамилию лица, предоставившего информацию. Порядок предоставления агитационных и информационных материалов Агитационные материалы предоставляются Порталу в объеме, предусмотренном п.3 ст.28 Конституционного Закона РК «О выборах в Республике Казахстан», подписанные лицом, уполномоченным на подписание договора с собственником Портала о предоставлении интернет-площадок. Агитационные и информационные материалы предоставляются порталу в виде статей и видеоматериалов. Портал вправе отказать в приеме агитационных и информационных материалов в случае, если усмотрит в них провозглашение идей насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований и на иных основаниях, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется на основании счета, выставленного собственником Портала, в течение 5 (пяти) банковских дней от даты выставления такого счета. Оплата осуществляется на банковские реквизиты собственника Портала, указанные в соответствующем договоре о предоставлении площадей на интернет-страницах Портала либо в счете.
|Размещение материалов на сайте www.mgorod.kz (все размещенные материалы автоматически публикуются в мобильном приложении "Мой ГОРОД")
|Стоимость
|Материал до 3000 знаков
|50 000 тенге
|Материал более 3000 знаков
|100 000 тенге
|Публикация интервью
|150 000 тенге
|Публикация видео, без изготовления
|150 000 тенге
|Наценка за срочность
|+ 30 % к стоимости