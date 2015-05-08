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Правительство дало поручение акимату ЗКО по ситуации в Березовке

Сегодня, 8 мая, заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провел совещание, на котором была рассмотрена ситуация, сложившаяся в селе Калачи Акмолинской области и поселке Березовка Западно-Казахстанской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана. Фото из архива "МГ" В совещании приняли участие руководители центральных и местных исполнительных органов, научных учреждений. По итогам обсуждения Б.Сапарбаев дал ряд конкретных поручений. Заместитель премьер-министра поручил акимату Западно-Казахстанской области принять меры по
Дана Рахметова
Правительство дало поручение акимату ЗКО по ситуации в Березовке
Сегодня, 8 мая, заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провел совещание, на котором была рассмотрена ситуация, сложившаяся в селе Калачи Акмолинской области и поселке Березовка Западно-Казахстанской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива "МГ" В совещании приняли участие руководители центральных и местных исполнительных органов, научных учреждений. По итогам обсуждения Б.Сапарбаев дал ряд конкретных поручений. Заместитель премьер-министра поручил акимату Западно-Казахстанской области принять меры по обеспечению постоянного экологического мониторинга в поселке Березовка и проработать вопросы по переселению и трудоустройства его жителей. Кроме того, Бердибек Сапарбаев отметил необходимость расширения санитарно-защитной зоны Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Данный проект должен быть представлен в правительство до 30 мая 2015 года. Напомним, жители села Березовка Бурлинского района Западно-Казахстанской области уже на протяжении полугода требуют переселения. Их дети падают в обмороки и страдают от постоянных судорог. Жители это связывают с негативным последствием разработки Карачаганского месторождения, которое находится в непосредственной близости от поселка.
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