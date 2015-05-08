Правительство дало поручение акимату ЗКО по ситуации в Березовке

Сегодня, 8 мая, заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провел совещание, на котором была рассмотрена ситуация, сложившаяся в селе Калачи Акмолинской области и поселке Березовка Западно-Казахстанской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана. Фото из архива "МГ" В совещании приняли участие руководители центральных и местных исполнительных органов, научных учреждений. По итогам обсуждения Б.Сапарбаев дал ряд конкретных поручений. Заместитель премьер-министра поручил акимату Западно-Казахстанской области принять меры по