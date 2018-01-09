Депутаты мажилиса прибыли в Западно-Казахстанкую область с рабочим визитом. По словам депутата Бахтияра МАКЕНА, в 2017 году он выступил с предложением о том, чтобы дорожным полицейским вернули жезлы на время проведения массовых мероприятий и на больших перекрестках. - В некоторых городах после того, как полицейские стали руками регулировать дорожный поток, были случаи, когда регулировщиков сбивали. Особенно тяжело в зимний период, когда стражей порядка очень плохо видно. Однако правительство заявило, что водители уже привыкли к отсутствию жезлов и не поддержали мое предложение, - пояснил Бахтияр МАКЕН. Депутат намерен проанализировать ситуацию на дорогах Казахстана и вновь выступить со своим прежним предложением. 0mhfnFHK-Gs