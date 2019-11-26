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Социум

Правительство поддержало возврат смартфонов госслужащим

Госслужащим разрешат пользоваться смартфонами в ближайшее время. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" – Владельцы зданий, в которых располагаются государственные органы, должны с полицией подписать соответствующую инструкцию, и гослужащие после этого момента смогут спокойно пользоваться смартфонами в зданиях. Важно понимать, что вопросы информационной безопасности никто не отменял. Конечно же, информационная безопасность ц
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Правительство поддержало возврат смартфонов госслужащим
Госслужащим разрешат пользоваться смартфонами в ближайшее время. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" – Владельцы зданий, в которых располагаются государственные органы, должны с полицией подписать соответствующую инструкцию, и гослужащие после этого момента смогут спокойно пользоваться смартфонами в зданиях. Важно понимать, что вопросы информационной безопасности никто не отменял. Конечно же, информационная безопасность целиком и полностью ответственность госслужащих и руководителя госоргана, - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства. Он отметил, что соответствующее постановление вынесли сегодня на рассмотрение правительства и его поддержали. – Сегодня оно утверждено. Инструкции владельцы зданий и полиция в ближайшее время подпишут. После этого госслужащие смогут пользоваться, - добавил Жумагалиев. Министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил, что инструкции в госорганах должны согласовать в – Считаю, что через это мы тоже должны были пройти. Тут же вопрос многих факторов касается, в том числе определенного для госслужащих, для всех нас вопроса психологической зависимости от смартфонов. (...) Может быть, вопросы безопасности опять могут выйти на новый уровень (вновь могут запретить пользоваться смартфонами), - сказал Абаев. С 2016 года чиновники Казахстана на работе пользовались кнопочными телефонами. Им запретили приносить с собой смартфоны, планшеты и смарт-часы из-за участившихся случаев утечки служебной информации через мессенджеры. По этой же причине в госучреждения со смартфоном не пропускали и обычных граждан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
госслужащие Правительство смартфоны

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