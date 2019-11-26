Правительство поддержало возврат смартфонов госслужащим

Госслужащим разрешат пользоваться смартфонами в ближайшее время. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" – Владельцы зданий, в которых располагаются государственные органы, должны с полицией подписать соответствующую инструкцию, и гослужащие после этого момента смогут спокойно пользоваться смартфонами в зданиях. Важно понимать, что вопросы информационной безопасности никто не отменял. Конечно же, информационная безопасность ц