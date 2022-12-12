Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Праворульные автомобили смогут легализовать казахстанцы

Как будет проходить легализация автомобилей, рассказали в МВД Казахстана. Иллюстративное фото из архива "МГ" Исполняющий обязанности председателя комитета административной полиции Кайсар Султанбаев, отвечая на вопрос о легализации праворульных авто, сказал о двух критериях легализации. - Первый – автомобили не должны находиться в розыске, второй – пройти таможенную очистку. Если указанные автомобили будут соответствовать им, то препятствий для их регистрации не будет, - сказал Султанбаев. Не подпадают под легализацию автомобили, находящиеся в розыске, не прошедшие таможенную очистку, а также в
Дана Рахметова
Праворульные автомобили смогут легализовать казахстанцы
Как будет проходить легализация автомобилей, рассказали в МВД Казахстана.
Актюбинка под кайфом ездила за рулём Prado
Актюбинка под кайфом ездила за рулём Prado
Иллюстративное фото из архива "МГ" Исполняющий обязанности председателя комитета административной полиции Кайсар Султанбаев, отвечая на вопрос о легализации праворульных авто, сказал о двух критериях легализации.
- Первый – автомобили не должны находиться в розыске, второй – пройти таможенную очистку. Если указанные автомобили будут соответствовать им, то препятствий для их регистрации не будет, - сказал Султанбаев.
Не подпадают под легализацию автомобили, находящиеся в розыске, не прошедшие таможенную очистку, а также ввезённые после первого сентября 2022 года. Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ. Если такие сведения отсутствуют, то по дате первого оформления полиса автострахования. К слову, требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям предъявляться не будут. Владельцам придётся оплатить:
  • сбор за первичную регистрацию - 200 тысяч тенге,
  • пошлины за техпаспорт и госномер - чуть более 13 тысяч тенге (пошлины зависят от МРП).
Точных данных о количестве иностранных авто, постоянно находящихся в Казахстане, нет.
- В период до первого сентября текущего года оформлено чуть более 300 тысяч полисов автострахования на иностранные автомобили. Наибольшее количество на автомобили, прибывшие из России, их порядка 260 тысяч. Из Кыргызстана – 25,5 тысяч и Армении – 18 тысяч, - сказал Султанбаев.
Заявление на легализацию можно будет подать через портал электронного правительства или путём личного обращения в СпецЦОН. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Авто Легализация

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article