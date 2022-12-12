Праворульные автомобили смогут легализовать казахстанцы

Как будет проходить легализация автомобилей, рассказали в МВД Казахстана. Иллюстративное фото из архива "МГ" Исполняющий обязанности председателя комитета административной полиции Кайсар Султанбаев, отвечая на вопрос о легализации праворульных авто, сказал о двух критериях легализации. - Первый – автомобили не должны находиться в розыске, второй – пройти таможенную очистку. Если указанные автомобили будут соответствовать им, то препятствий для их регистрации не будет, - сказал Султанбаев. Не подпадают под легализацию автомобили, находящиеся в розыске, не прошедшие таможенную очистку, а также в