Казахстанцы больше всех в Европе тратят деньги на еду

Доля расходов на продукты питания в Казахстане составляет 53%. Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики РИА составили рейтинг стран Европы по доле расходов жителей на еду. Всего в рейтинге 39 стран. Покупка продуктов питания слабее всего ударяет по семейному бюджету жителей Люксембурга, Нидерландов и Великобритании. Они тратят на еду 8.4, 8.7 и 10.5 процентов от всех расходов соответственно. Самую последнюю строчку рейтинга занимает Казахстан. Жители тратят на продукты питания 53% своих доходов, на алкоголь и табачные изделия - 2,3%, на досуг и культуру - 1,5%, на кафе, рестораны и отели -