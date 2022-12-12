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Социум

Казахстанцы больше всех в Европе тратят деньги на еду

Доля расходов на продукты питания в Казахстане составляет 53%. Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики РИА составили рейтинг стран Европы по доле расходов жителей на еду. Всего в рейтинге 39 стран. Покупка продуктов питания слабее всего ударяет по семейному бюджету жителей Люксембурга, Нидерландов и Великобритании. Они тратят на еду 8.4, 8.7 и 10.5 процентов от всех расходов соответственно. Самую последнюю строчку рейтинга занимает Казахстан. Жители тратят на продукты питания 53% своих доходов, на алкоголь и табачные изделия - 2,3%, на досуг и культуру - 1,5%, на кафе, рестораны и отели -
Дана Рахметова
Казахстанцы больше всех в Европе тратят деньги на еду
Доля расходов на продукты питания в Казахстане составляет 53%.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики РИА составили рейтинг стран Европы по доле расходов жителей на еду. Всего в рейтинге 39 стран. Покупка продуктов питания слабее всего ударяет по семейному бюджету жителей Люксембурга, Нидерландов и Великобритании. Они тратят на еду 8.4, 8.7 и 10.5 процентов от всех расходов соответственно. Самую последнюю строчку рейтинга занимает Казахстан. Жители тратят на продукты питания 53% своих доходов, на алкоголь и табачные изделия - 2,3%, на досуг и культуру - 1,5%, на кафе, рестораны и отели - 1,9%. В соседней России на продукты питания тратят 32,2% доходов, в Беларуси - 37,6%. В Турции, где инфляция превысила 83% (а в Казахстане 19,6%), на продукты тратят 20,8% доходов. На алкоголь и табак больше всего тратят жители Румынии, меньше всего - Люксембурга. На культуру и досуг больший расход у жителей Австрии, а меньший - у Казахстана. Сидеть в кафе и ресторанах любят швейцарцы, почти не тратят на это деньги жители Румынии. Финансовый консультант Расул Рысмамбетов в своём Telegram-канале ArtFinanz отметил, 53% из расходов домохозяйству на продукты - это усреднённый показатель по Казахстану. Есть регионы, где доля продуктов в расходах превышает 60%. Стоит отметить, что чем более развита и богата страна, тем меньшую долю расходов население выделяет на продукты. В 2020 году в рейтинге стран по расходам на еду Казахстан занял 96-е место из 104, расположившись между Угандой и Камеруном. Лидер - США, там население тратит на еду только 6,4% от своего заработка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан продукты еда

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