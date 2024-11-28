Представитель бренда EKF в России ООО «Электрорешения» — пример ESG-подхода к ведению бизнеса

ООО «Электрорешения» в течение многих представляет бренд EKF в России. Основной вид деятельности компании — производство электротехнической продукции для гражданских и промышленных объектов и разработка комплексных решений на их основе.Одно из ключевых направлений работы ООО «Электрорешения» — стремление к устойчивому развитию. Этот подход в международной бизнес-среде получил название ESG и подразумевает заботу об окружающей среде, социальную ответственность и прозрачность управленческих процессов.Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, нередко становится победителем прес

ООО «Электрорешения» в течение многих представляет бренд EKF в России. Основной вид деятельности компании — производство электротехнической продукции для гражданских и промышленных объектов и разработка комплексных решений на их основе.

Одно из ключевых направлений работы ООО «Электрорешения» — стремление к устойчивому развитию. Этот подход в международной бизнес-среде получил название ESG и подразумевает заботу об окружающей среде, социальную ответственность и прозрачность управленческих процессов.

Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, нередко становится победителем престижных конкурсов и лидером различных рейтингов. Но признание по направлению устойчивого развития особенно важно, так как оно демонстрирует приверженность компании общемировым ценностям.

Представитель бренда EKF ООО «Электрорешения» впервые вошел в ежегодный ESG-индекс по версии рейтингового агентства НКР

Согласно данному рейтингу, среди нефинансовых организаций ООО «Электрорешения» находится на втором уровне соответствия стандартам ESG (выше среднего).

«У нас были очень сильные конкуренты, поэтому тот факт, что наша компания смогла принять участие в рейтинге и сразу попала на второй уровень, сам по себе знаменателен. Это большая победа для нас, если учесть, что данное направление мы развиваем не так давно.

Надо сказать, что компания и в дальнейшем продолжит следовать ESG-принципам», — отмечает директор по стратегическому развитию ООО «Электрорешения» Татьяна Мосендз.

ООО «Электрорешения» стало призером в конкурсе «Дело в людях»

Конкурс корпоративных проектов «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» проводится в нашей стране с 2008 года. За 17 лет было создано целое сообщество представителей отечественного предпринимательства — компании, для которых приоритетным условием успешного развития стали не материальные ценности, а люди, надежные партнерские отношения и накопленные знания.

«Для нас участие в конкурсе стало своего рода вызовом. Мы долго и много готовились, но понимали, насколько сильными будут соперники. Тем не менее мы заняли второе место. Конкурсная комиссия признала высокий уровень наших проектов, а это очень почетно», — отметили в ООО «Электрорешения».

В рамках конкурса ООО «Электрорешения» представило проект «Заряжаем устойчивое будущее EKF» и программу ESG FAST TRACK. По словам стратегического директора компании Татьяны Мосендз, программа стартовала в 2022 году, когда была проведена первая оценка ESG-статуса. Это помогло определить векторы развития и сконцентрироваться на таких направлениях, как безопасность сотрудников на рабочих местах, работа с молодежью, развитие корпоративной культуры и др.

В компании «Электрорешения» понимают всю ответственность, которая сопутствует бизнесу, работающему по ESG-стандартам. Необходимо разрабатывать инновационные программы, менять подход к корпоративной культуре, налаживать внутреннюю коммуникацию. Все это не происходит мгновенно, а реализуется в течение долгих лет. На старте внедрения ESG-стандартов проводится огромная работа и тратится большое количество ресурсов, но в перспективе все эти вложения окупаются.