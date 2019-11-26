Преподаватели вуза в Атырау рассказали о вреде полиэтиленовых пакетов владельцам супермаркетов

В АГУ имени Х. Досмухамедова прошел круглый стол, организованный департаментом экологии г. Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Участие приняли студенты и сотрудники отдела развития экокампуса совместно с преподавателями кафедры экологии университета. На круглый стол были приглашены представители всех супермаркетов города. Преподаватели университета затронули вопрос поэтапного сокращения использования полиэтиленовых пакетов. Как отметила заведующая кафедрой экологии АГУ им. Х. Досмухамедова Мансия Есенаманова так называемые «маечки» - полиэтиленовые пакеты - наносят большой вред