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Социум

Преподаватели вуза в Атырау рассказали о вреде полиэтиленовых пакетов владельцам супермаркетов

В АГУ имени Х. Досмухамедова прошел круглый стол, организованный департаментом экологии г. Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Участие приняли студенты и сотрудники отдела развития экокампуса совместно с преподавателями кафедры экологии университета. На круглый стол были приглашены представители всех супермаркетов города. Преподаватели университета затронули вопрос поэтапного сокращения использования полиэтиленовых пакетов. Как отметила заведующая кафедрой экологии АГУ им. Х. Досмухамедова Мансия Есенаманова так называемые «маечки» - полиэтиленовые пакеты - наносят большой вред
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Преподаватели вуза в Атырау рассказали о вреде полиэтиленовых пакетов владельцам супермаркетов
В АГУ имени Х. Досмухамедова прошел круглый стол, организованный департаментом экологии г. Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Участие приняли студенты и сотрудники отдела развития экокампуса совместно с преподавателями кафедры экологии университета. На круглый стол были приглашены представители всех супермаркетов города. Преподаватели университета затронули вопрос поэтапного сокращения использования полиэтиленовых пакетов. Как отметила заведующая кафедрой экологии АГУ им. Х. Досмухамедова Мансия Есенаманова так называемые «маечки» - полиэтиленовые пакеты - наносят большой вред экологии, а специалист отдела развития экокампуса при АГУ Айгуль Толешова рассказала об альтернативных видах упаковки и роли супермаркетов в привитии экологической культуры покупателям. По словам экологов, каждый покупатель выносит до 15 пакетов за один визит в супермаркет, использует в среднем не более 30 минут, а разлагаются пакеты до четырехсот лет. Специалисты предложили ввести платные "маечки" во всех супермаркетах Атырау. По их мнению, это позволит сократить объем полиэтиленовых пакетов на 30-40 процентов. Тем временем некоторые супермаркеты начали использовать щадящую бумажную упаковку. Например, в «Идеале» она стоит около 1 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
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