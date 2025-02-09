Преступность в ЗКО снизилась на 6%

В прокуратуре области подвели итоги 2024 года. Заместитель надзорного органа отметил, что главным направлением работы стала борьба с преступностью и её профилактика. В частности, усилены меры против наркобизнеса, мошенничества, киберпреступлений и насилия в отношении детей.

Кроме того, ведомство контролировало строительство жилья для пострадавших от паводка. Правовую помощь получили более 3 тысяч челоек. Свыше 200 семей, которым ранее ошибочно отказали в компенсации, получили жильё. Также были инициированы поправки, упрощающие процедуру предоставления помощи пострадавшим.

Уровень преступности снизился на 6% (с 4621 до 4338 случаев), а число тяжких преступлений уменьшилось на 14% (с 1158 до 995). В рамках проекта «Нашақорлыққа жол жоқ» волонтёры уничтожили более 350 рекламных объявлений о наркотиках. Прокуроры провели 442 проверки, защитили права более 90 тысяч человек и привлекли к ответственности 1063 человека. В бюджет государства возмещено 468,5 миллиона тенге. По итогам проверок возбуждено 18 уголовных дел, по 10 из них вынесены обвинительные приговоры.

В сфере защиты детей удалось обеспечить права 72,9 тысячи несовершеннолетних. Также прокуратура помогла взыскать 1 миллиард тенге алиментов.

Для борьбы с насилием среди детей во всех школах региона внедрена платформа «Komek Stop Bullying». Она помогает быстро решать проблемы учащихся, что привело к снижению подростковой преступности на 18%.