Прокуроры и налоговики подрались в ресторане Атырау

По информации atyrauoil.official, 28 января в заведении Villa Beer House произошел конфликт между сотрудниками транспортной прокуратуры и руководством Департамента государственных доходов Атырауской области.

По информации atyrauoil.official, 28 января в заведении Villa Beer House произошел конфликт между сотрудниками транспортной прокуратуры и руководством Департамента государственных доходов Атырауской области.

Около полуночи пьяная словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой заместитель руководителя ДГД получил удар в голову. Пострадавший был доставлен в областную больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое — мужчина впал в кому.

В транспортной прокуратуре РК сообщили, что департамент полиции Атырауской области проводит досудебное расследование по факту получения сотрудником ДГД телесных повреждений.

– В целях установления всех обстоятельств, в том числе участия сотрудников прокуратуры, главной транспортной прокуратурой проводится служебная проверка, - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится комплекс следственных действий. Иную информацию в интересах следствия полицейские разглашать не стали.