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Происшествия Социум

В Атырау подросток пытался совершить суицид из-за жестокого отца

Суд приговорил отца к 6 годам лишения свободы.
Жулдызхан Хасангалиева
В Атырау подросток пытался совершить суицид из-за жестокого отца

В суде №2 города Атырау рассмотрели дело мужчины, обвиняемого в доведении несовершеннолетнего сына до попытки самоубийства в ноябре 2023 года. 

Его вина была доказана показаниями пострадавшего, матери, несовершеннолетнего свидетеля, а также материалами следствия: протоколами следственных действий, заключениями комплексной судебно-психолого-психиатрической, дополнительной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы, вещественными доказательствами. 

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Подсудимый свою вину не признал и просил оправдания. Однако суд признал его виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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