В Атырау подросток пытался совершить суицид из-за жестокого отца

В суде №2 города Атырау рассмотрели дело мужчины, обвиняемого в доведении несовершеннолетнего сына до попытки самоубийства в ноябре 2023 года. Его вина была доказана показаниями пострадавшего, матери, несовершеннолетнего свидетеля, а также материалами следствия: протоколами следственных действий, заключениями комплексной судебно-психолого-психиатрической, дополнительной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы, вещественными доказательствами.

Подсудимый свою вину не признал и просил оправдания. Однако суд признал его виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.