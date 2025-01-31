По 129 долларов начислили из Нацфонда детям Казахстана

1 января прошлого года в Казахстане стартовала программа «Нацфонд детям». Всем гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, ежегодно будет начисляться 50% от инвестдохода Национального фонда страны.

1 января прошлого года в Казахстане стартовала программа «Нацфонд детям». Всем гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, ежегодно будет начисляться 50% от инвестдохода Национального фонда страны. При этом доход усредняется за 18 лет, предшествующих отчетному году и все дети получают одинаковую сумму.

Первые деньги поступили на счета маленьких казахстанцев 31 января 2024 года. Она составляла 100,52 доллара США. В этом году начисление сделали 31 января. На счета казахстанских детей поступило 129,38 доллара США. На конец 2024 года общее количество участников программы составило 6 921 035 детей.

Получить информацию о начислениях можно на портале еGov, на сайте kids.enpf.kz и в банковских приложениях. Отметим, что некоторые казахстанцы пока не могут получить информацию в банковских приложениях, так как сервис пока недоступен.