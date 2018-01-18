Скриншот с видео ДВД 16 января сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области были задержаны четверо жителей Атырау 1981,1983,1985 и 1987 годов рождения, которые на протяжении длительного времени занимались незаконной ловлей рыб осетровых пород. - Так, при проведении обыска в поселке Жанбай Исатайского района и г.Атырау у подозреваемых обнаружена подготовленная к реализации продукция - икра и рыба осетровых пород. Изъяты плавательные средства: байда, подвесные моторы, казанка и орудия улова приспособленные к незаконному промыслу, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 262 ч 1, 2 УК РК - "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них". Подозреваемые водворены в ИВС г.Атырау. Отметим, что в 2017 году ДВД Атырауской области изъято 84 тонны незаконно выловленной рыбы. kG3oXUvnD5g