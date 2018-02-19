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Происшествия Социум

Преступную группу осудили в ЗКО за незаконную охоту на сайгаков

На скамье подсудимых оказались шестеро жителей Казталовского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 19 февраля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО был оглашен приговор в отношении участников ОПГ, которые на протяжении года незаконно отстреливали сайгаков и продавали рога. По словам судьи Бахыта ЕРМАХАНОВА, с апреля 2016 года по июнь 2017 года мужчины убили 492 головы сайги. - Сотрудник "Охотзоопром" Нургазы САДЫКОВ, пользуясь своим служебным положением, создал группу, которая под его предводительством совершала охоту на краснокнижных животных
gorod
Преступную группу осудили в ЗКО за незаконную охоту на сайгаков
На скамье подсудимых оказались шестеро жителей Казталовского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 19 февраля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО был оглашен приговор в отношении участников ОПГ, которые на протяжении года незаконно отстреливали сайгаков и продавали рога. По словам судьи Бахыта ЕРМАХАНОВА, с апреля 2016 года по июнь 2017 года мужчины убили 492 головы сайги. - Сотрудник "Охотзоопром" Нургазы САДЫКОВ, пользуясь своим служебным положением, создал группу, которая под его предводительством совершала охоту на краснокнижных животных в Казталовском, Бокейординском, Жанибекском районах и в Атырауской области. Вина пятерых участников была полностью доказана в ходе судебного разбирательства. Она подтверждается телефонными разговорами, которые записывались на протяжении двух месяцев и показаниями свидетеля Галимова, который сам ездил на охоту с подсудимыми, - заявил судья. Из материалов дела также следует, что участникам ОПГ вменялось 11 эпизодов. Общий ущерб, который они нанесли государству, составляет 745 млн тенге. - Суд признал Садыкова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 262 ч. 3 УК РК - "Создание организованной преступной группы и равное участие в ней", 337 ч. 5 УК РК - "Незаконная охота с применением снегоходной техники преступной группой в особо крупном размере",  339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений и животных, их частями или дериватами" и  287 ч. 3 УК РК - "Незаконное хранение оружия" и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием срока в колонии полной безопасности, - зачитал приговор судья ЕРМАХАНОВ. Участникам группы Махамбету АЙШЕВУ, обвиняемого по статьям 262 ч. 2, 337 ч. 5, 339, 287 ч. 3 УК РК, суд назначил наказание в виде 7 лет колонии средней безопасности, Алишеру ЖАНГАБАЕВУ и Аслану ТАЙГАРЕНОВУ по 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии средней безопасности и Едилю КАДЫРОВУ - 5 лет колонии среднего режима. Одного из участников ОПГ Нуржана ДИСИНГАЛИЕВА отпустили из зала суда. Со слов судьи, прокурор сам просил оправдать Дисингалиева, так как его участие в составе ОПГ не было доказана, однако за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными его приговорили к двум годам ограничения свободы. Стоит отметить, что родные осужденных не согласны с приговором и намерены обжаловать его в вышестоящих инстанциях.
SpbA-7ACZ2s Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
суд сайгаки

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