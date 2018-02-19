Преступную группу осудили в ЗКО за незаконную охоту на сайгаков

На скамье подсудимых оказались шестеро жителей Казталовского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 19 февраля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО был оглашен приговор в отношении участников ОПГ, которые на протяжении года незаконно отстреливали сайгаков и продавали рога. По словам судьи Бахыта ЕРМАХАНОВА, с апреля 2016 года по июнь 2017 года мужчины убили 492 головы сайги. - Сотрудник "Охотзоопром" Нургазы САДЫКОВ, пользуясь своим служебным положением, создал группу, которая под его предводительством совершала охоту на краснокнижных животных