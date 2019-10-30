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Социум

Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции

Правительство должно решить этот вопрос до нового года, сообщает informburo.kz Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане для усиления инвестиционной и туристической привлекательности следует отменить обязательную регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев. - Нужно в кратчайшие сроки избавиться от этого анархизма. Помимо неудобств для иностранных гостей, обязательная регистрация – источник для коррупции, что отрицательно сказывается на репутации страны и Алматы. Сам факт прохождения зарубежными гостями пограничного контроля – э
Кристина Кобина
Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
Правительство должно решить этот вопрос до нового года, сообщает informburo.kz
Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане для усиления инвестиционной и туристической привлекательности следует отменить обязательную регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев. - Нужно в кратчайшие сроки избавиться от этого анархизма. Помимо неудобств для иностранных гостей, обязательная регистрация – источник для коррупции, что отрицательно сказывается на репутации страны и Алматы. Сам факт прохождения зарубежными гостями пограничного контроля – это и есть миграционная регистрация. Для чего осуществляется цифровизация, о которой мы так много говорим? – сказал президент на совещании в Алматы. Он добавил, что правительству следует решить вопрос до нового года. Министр внутренних дел доложил президенту, что ведомство готово к этому. Сейчас прибывающие в Казахстан иностранные граждане (кроме отдельных категорий) обязаны в течении пяти дней со дня пересечения границы зарегистрироваться в органах внутренних дел. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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