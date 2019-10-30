Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции

Правительство должно решить этот вопрос до нового года, сообщает informburo.kz Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане для усиления инвестиционной и туристической привлекательности следует отменить обязательную регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев. - Нужно в кратчайшие сроки избавиться от этого анархизма. Помимо неудобств для иностранных гостей, обязательная регистрация – источник для коррупции, что отрицательно сказывается на репутации страны и Алматы. Сам факт прохождения зарубежными гостями пограничного контроля – э