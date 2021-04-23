Президент раскритиковал состояние автотрассы Уральск-Атырау

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области отметил, что состояние дорог в Атырауской области оставляет желать лучшего.– Качественные дороги - залог безопасности. В регионе 85% республиканских дорог и 61% областных дорог изношены. Но это ниже среднего показателя по республике. В области участились дорожно-транспортные происшествия. В прошлом году в области произошло 232 ДТП. В результате аварий погибли 69 человек, шесть из которых дети. Такая ситуация повторяется с каждым годом. Особое внимание необходимо уделить автодороге Уральск-Атырау. К сожалению, именно эта трасса опасна для жизни граждан. Всего за два месяца этого года на этой дороге произошло 7 ДТП, погибли 17 человек, пострадали еще 15. Только из-за одной аварии сиротами остались 15 детей. Мы не должны допускать таких трагедий. Главная задача правительства и акиматов - обеспечить безопасность на дорогах, - заявил президент. Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев отметил стратегическую важность трассы Уральск-Атырау, подчеркнув, что все пассажироперевозки и перевозки грузов осуществляются именно по этой дороге. – Вдоль трассы отсутствуют парковки, а качество дороги оставляет желать лучшего. Я знаю, что акимат запрашивает около 12 миллиардов тенге на развитие автомобильных дорог. Сумма немаленькая, прошу детально просчитать реальную потребность и решить вопрос с финансированием. Поручаю до 2025 года отремонтировать 95% местных дорог. С 2019 года из республиканского бюджета выделено 50 миллиардов тенге на эти цели, из местных бюджетов тоже выделяются средства, но результатов почти нет. Спустя всего год большинство отремонтированных дорог изнашиваются, и это нужно признать, - возмутился Касым-Жомарт Токаев. К слову, по поручению президента приняты кадровые решения в отношении тех, кто допустил серьезные промахи в работе, касающиеся качества дорог. – Требуется детально разобраться с проблемами и упущениями на местном уровне и в случае необходимости наказать соответствующих чиновников. Без этого положительного результата добиться невозможно. Необходимо принять комплекс мер по усилению контроля за неукоснительным соблюдением стандартов в сфере строительства дорог, - заключил президент. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Президент раскритиковал состояние автотрассы Уральск-Атырау
По его словам, трасса представляет опасность для жизни казахстанцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области отметил, что состояние дорог в Атырауской области оставляет желать лучшего. – Качественные дороги - залог безопасности. В регионе 85% республиканских дорог и 61% областных дорог изношены. Но это ниже среднего показателя по республике. В области участились дорожно-транспортные происшествия. В прошлом году в области произошло 232 ДТП. В