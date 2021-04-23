Президент раскритиковал состояние автотрассы Уральск-Атырау

По его словам, трасса представляет опасность для жизни казахстанцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области отметил, что состояние дорог в Атырауской области оставляет желать лучшего. – Качественные дороги - залог безопасности. В регионе 85% республиканских дорог и 61% областных дорог изношены. Но это ниже среднего показателя по республике. В области участились дорожно-транспортные происшествия. В прошлом году в области произошло 232 ДТП. В