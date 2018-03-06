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Президент РК поручил дополнительно выделить 20 тысяч грантов

Об этом Нурсултан Назарбаев заявил на совместном заседании палат Парламента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на "Акорду". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сегодня в вузах страны обучаются более 530 тысяч молодых людей, из них почти 30% – по грантам, выделяемым государством. Для повышения доступа и качества высшего образования предлагаю следующие меры. В 2018-19 учебном году надо выделить дополнительно 20 тысяч грантов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно. Из них 11 тысяч – на обучение бакалавров по техническим специальностям, - сказал глава государства. По словам президе
gorod
Президент РК поручил дополнительно выделить 20 тысяч грантов
Об этом Нурсултан Назарбаев заявил на совместном заседании палат Парламента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на "Акорду".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сегодня в вузах страны обучаются более 530 тысяч молодых людей, из них почти 30% – по грантам, выделяемым государством. Для повышения доступа и качества высшего образования предлагаю следующие меры. В 2018-19 учебном году надо выделить дополнительно 20 тысяч грантов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно. Из них 11 тысяч – на обучение бакалавров по техническим специальностям, - сказал глава государства. По словам президента, это позволит подготовить тысячи и тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях четвёртой промышленной революции. - Необходимо повысить стоимость новых грантов во всех вузах по техническим и сельскохозяйственным специальностям до уровня грантов в национальных вузах, - заявил Нурсултан Назарбаев. - Эти меры будут способствовать увеличению охвата высшим образованием выпускников средних школ, что является общемировым трендом. Президент также затронул вопрос обеспечения студентов вузов и колледжей общежитиями. - Для решения этой задачи надо развернуть работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах государственно-частного партнёрства. Государство, со своей стороны, через Министерство образования и науки будет гарантировать постепенное возмещение части инвестиций, направляемых на строительство общежитий. Поручаю до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест. Это позволит полностью решить вопрос с учётом роста потребности в ближайшие годы, - сказал президент РК.

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