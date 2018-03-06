Президент РК поручил дополнительно выделить 20 тысяч грантов

Об этом Нурсултан Назарбаев заявил на совместном заседании палат Парламента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на "Акорду". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сегодня в вузах страны обучаются более 530 тысяч молодых людей, из них почти 30% – по грантам, выделяемым государством. Для повышения доступа и качества высшего образования предлагаю следующие меры. В 2018-19 учебном году надо выделить дополнительно 20 тысяч грантов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно. Из них 11 тысяч – на обучение бакалавров по техническим специальностям, - сказал глава государства. По словам президе