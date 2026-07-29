Президент Токаев дал старт «Играм будущего - 2026» в Астане

Касым-Жомарт Токаев открыл международные "Игры будущего - 2026" в Астане. Президент рассказал о роли нейросетей, создании Цифрового кодекса и планах на Университет ИИ.

В столице Казахстана стартовал международный турнир "Игры будущего - 2026". На торжественной церемонии открытия выступил Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что проведение состязаний такого масштаба - большая честь для страны и важный шаг для укрепления международного сотрудничества, передает пресс-служба Акорды.

- Рад приветствовать вас в Астане на открытии международного турнира "Игры будущего - 2026"! Это важное историческое мероприятие, укрепляющее дружбу между нашими странами. Для Казахстана большая честь впервые принимать у себя столь масштабные состязания, - обратился к участникам Глава государства.

Цифровой кодекс и подготовка кадров

Президент отметил, что стремительное развитие технологий кардинально меняет привычный уклад жизни, поэтому Казахстан держит курс на построение прогрессивного цифрового государства. В стране уже приняли Цифровой кодекс, специальный закон об ИИ, а с 1 июля вступила в силу новая Конституция, гарантирующая защиту прав граждан в цифровой среде.

- В духе новой эпохи мы строим полностью цифровое государство. Парламент Казахстана принял Цифровой кодекс и специальный закон об искусственном интеллекте. Данные законы придали мощный импульс развитию этой исключительно важной сферы, - заявил Токаев.

Он также напомнил, что 2026 год объявлен в стране Годом цифровизации и искусственного интеллекта. По словам Президента, в рамках программы AI-Sana сотни тысяч молодых людей уже прошли обучение, а этой осенью в Астане откроется Университет ИИ и пройдет Международный фестиваль нейросетевого кино. В следующем году столица примет чемпионат мира по киберспорту.

Единство спорта, разума и технологий

В Астану для участия в соревнованиях прибыли порядка 800 атлетов из более чем 30 стран мира. Президент выразил благодарность официальным делегациям и отдельно отметил роль Президента России Владимира Путина, направившего видеообращение к участникам, ведь изначально проект стартовал именно по инициативе РФ (первые игры прошли в Казани, а затем в Абу-Даби).

- Сегодня в нашей любимой столице проводится уникальное по своей сути мероприятие. Это сплав спорта и интеллекта и в то же время состязание между физической силой и интеллектуальным потенциалом, - отметил Глава государства.

Подводя итог своему выступлению, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что турнир несет в себе глубокий смысл и объединяет страны вокруг идей мира, прогресса и справедливости.