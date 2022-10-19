Этому предшествовал скандал. Президент Украины уволил посла в Казахстане Петра Врублёвского Фото МИД Украины Владимир Зеленский освободил Петра Врублёвского от должности посла Украины в Казахстане, подписан соответствующий указ. Скандал вокруг Рублёвского В конце августа распространился отрывок из интервью посла Украины в Казахстане Петра Врублёвского казахстанскому блогеру. Из-за крайне резких высказываний он вызвал общественный резонанс. Тогда в министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Врублёвским и ему был выражен протест. Официальный представитель МИД России Мария Захарова четвёртого октября заявила, что развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублёвского вызывает возмущение.
- Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причём явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии, - говорилось в комментарии Захаровой.
Посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в МИД России. Пятого октябрь официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что вызовет российского посла для разговора, чтобы обсудить высказывание Захаровой. Позже в МИД заявили, что «разговор был довольно жёсткий». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.