Узбекская оппозиция сообщает о том, что действующий президент Узбекистана Ислам Каримов впал в кому. Эту информацию распространили несколько зарубежных СМИ со ссылкой на "Народное движение Узбекистана". Как передает "Азия-Плюс", активисты НДУ со ссылкой на собственные источники в правительстве Узбекистана утверждают, что самочувствие главы государства резко ухудшилось в среду, 28 января. Фото с сайта pixgood.com Фото с сайта pixgood.com "Примерно в 20.30 за ужином в резиденции "Куксарой" президент Ислам Каримов потерял сознание, — сообщили в НДУ. — Медперсонал резиденции оказал срочную медицинскую помощь главе государства. Кроме того, в Дурмень были вызваны остальные специалисты. Однако ни тем, ни другим пока не удалось привести президента в сознание. Ислам Каримов находился в состоянии комы и 29 января". Оппозиционеры отмечают, что в четверг с утра в президентскую резиденцию в срочном порядке прибыли глава Службы национальной безопасности республики Рустам Иноятов, глава правительства Шавкат Мирзияев и другие члены кабинета министров, приближенные к семье Каримова. О деталях встречи в НДУ не сообщили. Согласно последней официальной информации пресс-службы президента Узбекистана, Ислам Каримов 27 января в резиденции Оксарой принял верительные грамоты вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в республике Памелы Спратлен. В связи с болезнью Каримова, как передает портал Вести.kg, эксперты прогнозируют возможную дестабилизацию во всем регионе. "В сравнении с другими государствами оппозиция Узбекистана подверглась тогда наибольшему давлению, и была, в итоге, вытеснена за пределы государства, или ушла в подполье. Впоследствии это самое подполье обрело экстремистский характер, и сейчас оно удерживается именно благодаря тому силовому режиму, который установил Ислам Каримов. Поэтому, в случае его отхода от управления государством, оно и может попытаться выйти на дестабилизацию обстановки в регионе, — считает специалист в области региональной безопасности, председатель объединения "Альфа-антитеррор" Артур Медетбеков. Отметим, что в прессе Узбекистана регулярно появляются предположения о плохом самочувствии президента. Так, например, в 2010 году радио "Азаттык" сообщало о том, что за 2009 год Ислам Каримов дважды впадал в кому, и, что  жизнь его поддерживается биологическими стимуляторами. Появлялись схожие слухи и позже, в частности, в 2013 году. Тогда местные СМИ предположили, что президент перенес обширный инфаркт и находится в тяжелом состоянии. Спустя некоторое время сам Каримов опроверг эти заявления, совершив рабочий визит в Москву. Ислам Каримов занимает президентский пост уже 25 лет. Фактически он руководит республикой с 1989 года (тогда он занял должность первого секретаря ЦК компартии Узбекской ССР). Он намерен принять участие в предстоящих президентских выборах в Узбекистане, голосование назначено на 29 марта.