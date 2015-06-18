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Происшествия Социум

Причина массовой гибели скота в Актюбинской области до сих пор не известна

Иллюстративное фото с сайта kstnews.kz В Актобе ветеринары не могут установить причину гибели скота в Иргизском и Айтекебийском районах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Результаты лабораторных анализов уже готовы, но они не прояснили картину. Как рассказали в управлении сельского хозяйства Актюбинской области, были взяты пробы патоморфологического материала павших животных. Ранее специалисты предполагали, что телята, коровы, жеребята погибли от пастереллеза. Однако результаты лабораторных исследований исключают эту болезнь. Пробы на сибирскую язву также дали отрицательный результат
gorod
Причина массовой гибели скота в Актюбинской области до сих пор не известна
Иллюстративное фото с сайта kstnews.kz
Иллюстративное фото с сайта kstnews.kz
 Иллюстративное фото с сайта kstnews.kz В Актобе ветеринары не могут установить причину гибели скота в Иргизском и Айтекебийском районах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Результаты лабораторных анализов уже готовы, но они не прояснили картину. Как рассказали в управлении сельского хозяйства Актюбинской области, были взяты пробы патоморфологического материала павших животных. Ранее специалисты предполагали, что телята, коровы, жеребята погибли от пастереллеза. Однако результаты лабораторных исследований исключают эту болезнь. Пробы на сибирскую язву также дали отрицательный результат. - Люди искусственно создали ажиотаж. Ежегодно в частных подворьях и крестьянских хозяйствах гибнет домашний скот. Просто в этот раз это связали с массовым падежом в этих районах сайгаков, - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя управления сельского хозяйства Аян ЫКЫЛАС. По данным чиновника, с начала месяца в Айтекебийском районе погибло 50 голов лошадей, 25 коров и 150 баранов. В Иргизском районе зарегистрирован падеж 15 голов лошадей, столько же коров и 87 баранов.
причина гибель

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