Причина массовой гибели скота в Актюбинской области до сих пор не известна

Иллюстративное фото с сайта kstnews.kz В Актобе ветеринары не могут установить причину гибели скота в Иргизском и Айтекебийском районах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Результаты лабораторных анализов уже готовы, но они не прояснили картину. Как рассказали в управлении сельского хозяйства Актюбинской области, были взяты пробы патоморфологического материала павших животных. Ранее специалисты предполагали, что телята, коровы, жеребята погибли от пастереллеза. Однако результаты лабораторных исследований исключают эту болезнь. Пробы на сибирскую язву также дали отрицательный результат