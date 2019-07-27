Огонь захватил пять гектаров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". скриншот с видео По информации пресс-службы облакимата, 26 июля в Атырау произошло возгорание камыша на территории государственного природного резервата «Акжайык». Огонь захватил 5 гектаров. В ликвидации пожара были задействованы 25 работников резервата и три единицы спецтехники, а также семь сотрудников областного ДЧС, работали также две  автоцистерны, тушили огонь и вакуумы ТОО «Спецавтобаза». Тем временем, вчера во время сильного смога некоторые жители Атырау обращались к врачам за помощью. По словам семейного врача Гульжан Кудайбергеновой, поступали звонки от родителей с жалобами на усиленную слезоточивость у детей, кашель, а взрослые отмечали у себя также кашель и чихание. Врачи советовали пока отказаться от прогулок на улице. Сегодня в Атырау запах всё еще ощущается, но смога уже нет. Экологи Атырау обратились через соцсети к администрации города - выставить данные по вчерашнему воздуху. Эколог Шынар Изтелеуова написала в Facebook следующее: "Люди! У кого астма, бронхи больные - вызывайте скорую. Это доказательства для госов, что было ухудшение вашего здоровья. Если захотите подать в суд на акимат". Напомним, 26 июля, примерно в 15.00 Атырау накрыло дымом. Смог проникал в дома. Лина ОЙЛОВА