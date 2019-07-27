Делегация из Оренбургской области вместе с акимом ЗКО очистила берег Урала от бытового мусора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По всей области стартовала республиканская экологическая акция #Birge#TazaQazaqstan.
Как сообщил аким области Гали Искалиев, подобные субботники отныне будут проводиться каждую неделю во всех районах и сельских округах нашего региона. Собранный мусор будет привезен в Уральск на мусоросортировочный завод, где в последующем он будет переработан.
– Наша область является одной из самых чистых областей в экологическом плане. Нам нужно сохранить этот уровень, сохранить это звание. Для этого мы должны беречь природу, которая подарила нам такие красивые места, чтобы они достались нашим потомкам, детям, внукам и правнукам. Для этого мы должны участвовать в таких акциях. К сожалению, не все наши земляки и гости нашей области имеют хорошую экологическую культуру. Они оставляют после себя бытовые отходы, которые не разлагаются и остаются в земле в течение многих лет. Поэтому цель сегодняшней акции - привить таким нашим согражданам культуру, показать последующим поколениям, как нужно беречь природу. Сегодняшняя акция не единичная, она будет проходить каждую неделю, в каждом районе и в каждом поселке. Призываю всех принимать активное участие и внести свой вклад в сохранение нашей планеты, - заявил Гали Искалиев.
Во время субботников от бытового и прочего мусора очистили прибрежные зоны реки Урал, Большого и Малого Узеня, Чагана, Деркула, Илека, Утвы, озера Шалкар, Едильсор, Рыбный Сокрыл.
В экологической акции приняли участие гости из Оренбургской области, которые приехали в наш город в рамках экспедиции ко Дню Урала.
– Мы очень рады, что именно сегодня вместе с вами в рамках нашей экспедиции всей нашей Оренбургской делегацией можем конкретным примером сказать, что мы за чистый город, за чистую страну и за чистую планету. Наша экспедиция проходит не только по Оренбургской области, но и в Западно-Казахстанской и в Атырауской областях. Мы всегда личным примером стараемся привлечь население на то, чтобы убрать за собой там, где ты отдыхаешь и купаешься. Всем известно, что пластиковая бутылка будет разлагаться 150 лет, а сколько их всего оставляют каждый день на пляжах по всей планете. Планета этого не выдержит. Горы мусора остаются и на берегах нашей любимой реки Урал. Поэтому я искренне сегодня рада, что мы вместе. А если мы вместе, то мы сила и мы непобедимы. Мы вилим, что сегодня много людей пришли поддержать эту акцию, а ваш аким своим примером показал, что уральцы тоже за чистый город, - заявила председатель комитета Оренбургского законодательного собрания Ольга Хромушина.
Как выяснилось позже, в экологической очистке области приняли участие 19 тысяч жителей региона, работали 144 единиц спехтехники, вывезено 830 тонн мусора по области.
В Уральске на субботник вышли более 5 тысяч горожан, вывезено 330 тонн мусора.
Фото Медета МЕДРЕСОВА