Приговоренная за убийство девочки-подростка рассказала о своей жизни в колонии Атырау (видео)

31-летняя Нагима отбывает в атырауской женской колонии (УГ-157/1) наказание за убийство девочки-подростка. Она провела здесь почти 9 лет, и осталось ещё столько же, сообщает "АЖ". Нагима была осуждена за совершение преступления, предусмотренного статьей 96 "Убийство" в старой редакции УК РК. Будучи студенткой, она в 2012 году до смерти избила девушку-подростка в городе Жанаозен. При этом до сих пор считает, что хотя убийству нет оправдания, были и некоторые причины – якобы будущая жертва сама постоянно задирала её, оскорбляла, в какой-то момент Нагима с ней подралась, одержала верх в драке и у