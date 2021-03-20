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Социум

Приговоренная за убийство девочки-подростка рассказала о своей жизни в колонии Атырау (видео)

31-летняя Нагима отбывает в атырауской женской колонии (УГ-157/1) наказание за убийство девочки-подростка. Она провела здесь почти 9 лет, и осталось ещё столько же, сообщает "АЖ". Нагима была осуждена за совершение преступления, предусмотренного статьей 96 "Убийство" в старой редакции УК РК. Будучи студенткой, она в 2012 году до смерти избила девушку-подростка в городе Жанаозен. При этом до сих пор считает, что хотя убийству нет оправдания, были и некоторые причины – якобы будущая жертва сама постоянно задирала её, оскорбляла, в какой-то момент Нагима с ней подралась, одержала верх в драке и у
Кристина Кобина
Приговоренная за убийство девочки-подростка рассказала о своей жизни в колонии Атырау (видео)
31-летняя Нагима отбывает в атырауской женской колонии (УГ-157/1) наказание за убийство девочки-подростка. Она провела здесь почти 9 лет, и осталось ещё  столько же, сообщает "АЖ".
Приговоренная за убийство девочки-подростка, рассказала о своей жизни в колонии Атырау (видео)
Приговоренная за убийство девочки-подростка, рассказала о своей жизни в колонии Атырау (видео)
Нагима была осуждена за совершение преступления, предусмотренного статьей 96 "Убийство" в старой редакции УК РК. Будучи студенткой, она в 2012 году до смерти избила девушку-подростка в городе Жанаозен. При этом до сих пор считает, что хотя убийству нет оправдания, были и некоторые причины – якобы будущая жертва сама постоянно задирала её, оскорбляла, в какой-то момент Нагима с ней подралась, одержала верх в драке и ушла, а побои оказались смертельными. Это, конечно, её версия. Суд приговорил ее к 18 годам строгого режима. Пять месяцев она провела в женской колонии Шымкента, затем ей ослабили режим и отправили в Атырау, где она до сих пор и пребывает за колючей проволокой. – Не скрою, поначалу в тюрьме пришлось нелегко. Но жизнь продолжается и здесь, – говорит Нагима. Между тем родственники погибшей девочки-подростка в своё время требовали приговорить убийцу к пожизненному заключению и даже к расстрелу, но в 2004-м году на смертную казнь в Казахстане был наложен мораторий, а недавно она и вовсе отменена. Нагима с пониманием относится к тому, что они выступали за такое суровое наказание: – Я очень сожалею о том, что так получилось. Никто не имеет права отнимать чужую жизнь. Наверняка я бы тоже попросила максимального наказания, если бы убили мою дочь, - сказала осужденная. К железному распорядку колонии Нагима уже давно привыкла. Подъем в 6 утра, отбой в 21.00. Раз в неделю поход в баню, душ в отряде – каждый день. Нехитрые бытовые товары можно купить в магазине на территории учреждения, здесь же работает парикмахерская. Осужденные женщины имеют право работать. А свободное время проводят в библиотеке или занимаются каким-нибудь своим хобби, чтобы как-то ускорить время, которое в неволе словно замедляет свой бег. Например, сама Нагима занимается рукоделием, вязанные своими руками вещи отправляет друзьям на свободу. С мамой в Мекку – Вы скучаете по своей семье? – спросили у Нагимы. – Конечно! Столько времени провела вдали от родных, не провожала сына в школу и не встречала его. Мама тоже стареет. После освобождения я хочу быть рядом с семьей и подарить родным всю свою любовь. Планирую устроиться на работу, накопить денег и поехать с мамой в Мекку. Я никому не желаю повторения моей судьбы, - ответила она. Во время карантина осужденные общались с родственниками через социальные сети – администрация учреждения разрешала женщинам общаться по Skype сразу с несколькими родственниками. – Когда общаюсь по скайпу с моими любимыми людьми, то чувствую, словно побывала дома. С нетерпением жду того дня, когда смогу обнять сына, маму и сестёр, – говорит Нагима. – У меня всё хорошо, меня никто не притесняет. Мечтаю лишь о том, чтобы поскорее выйти на свободу, - говорит Нагима. Женщина должна освободиться в 2030 году. В прошлом году написала прошение на имя президента Касым-Жомарта Токаева о смягчении приговора, однако ее ходатайство было отклонено. – На счету у этой осужденной 12 благодарностей от администрации учреждения. Он хорошо себя ведет, занимается любимым делом, – говорит заместитель начальника УГ-157/11 Медет Аджикулов. По его словам, в учреждении УГ-157/11 отбывают наказание более 160 женщин, осужденных за такие преступления как убийство, мошенничество, кража. У большинства есть дети, но вживую видятся они с ними не часто, только согласно требованиям режима. Самой молодой осужденной 21 год, самой старшей – 64, но она как раз на днях вышла на свободу. Помимо казахстанок здесь отбывают наказание гражданки России и Узбекистана. Всем им, по словам Аджикулова, оказывается соответствующая медицинская, социальная и юридическая помощь. Все они рано или поздно тоже выйдут из этих ворот, обнимут близких, и рецидива, мне кажется, на свободе точно не будет. А прочувствовали ли за время неволи свои грехи – это уж, наверное, у каждой по-своему.

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Приговоренная за убийство девочки-подростка, рассказала о своей жизни в колонии Атырау (видео)
Приговоренная за убийство девочки-подростка, рассказала о своей жизни в колонии Атырау (видео)
Приговоренная за убийство девочки-подростка, рассказала о своей жизни в колонии Атырау (видео)
Приговоренная за убийство девочки-подростка, рассказала о своей жизни в колонии Атырау (видео)
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