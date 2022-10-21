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Социум

Прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19

Теперь прибывающим в Россию необходимо только заполнить анкету. Иллюстративное фото с сайта Pixabey На сайте посольства Казахстана в России сообщили об обновлённых требованиях Роспотребнадзора. Для иностранцев, в том числе казахстанцев, прибывающих авиарейсами в РФ, отменяется требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Теперь им необходимо только заполнить соответствующую анкету. Напомним, требование отрицательного ПЦР-теста для граждан Казахстана при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска отменено ещё в апреле. Мы дорожим каждым нашим подписчиком
Дана Рахметова
Прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19
Теперь прибывающим в Россию необходимо только заполнить анкету.
Полетевшие по подаренным путёвкам в Дубай алматинцы попались на поддельных ПЦР-справках
Полетевшие по подаренным путёвкам в Дубай алматинцы попались на поддельных ПЦР-справках
Иллюстративное фото с сайта Pixabey На сайте посольства Казахстана в России сообщили об обновлённых требованиях Роспотребнадзора. Для иностранцев, в том числе казахстанцев, прибывающих авиарейсами в РФ, отменяется требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Теперь им необходимо только заполнить соответствующую анкету. Напомним, требование отрицательного ПЦР-теста для граждан Казахстана при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска отменено ещё в апреле. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан ПЦР

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