Здесь планируется производить молоко, кумыс и, конечно же, обеспечить внутренний рынок региона и реализовывать в соседние области конину. Крестьянское хозяйство «Уялы» занялось разведением лошадей в 2017 году. Сейчас сюда уже закуплен скот. И ведется планомерная работа по производству мяса и молока. На территории помимо откормочной площадки имеется цех для забоя скота. Все санитарные нормы соблюдены, поэтому сомнений в качестве продукции быть не может. Сейчас здесь насчитывается 323 головы лошадей и 312 крупно-рогатого скота. Сейчас у крестьянского хозяйства в распоряжении находится 2660 гектар, однако земельная проблема все еще существует. По словам главы крестьянского хозяйства, в округе очень много участков по 30-40 га, которые находятся в аренде, но не всегда используются. - На аукционе взял еще 77 гектар земли. Чтобы расширить пастбищные угодья. Сейчас мы все силы бросили на откорм скота и получение кумыса. Планируем в сутки производить тонну кумыса, - рассказал глава крестьянского хозяйства «Уялы» Галым Жалемов. Вопрос подготовки квалифицированных кадров в сельском хозяйстве всегда на первом месте. Именно поэтому в рамках дуального обучения уже в сентябре текущего года планируется взять на обучение 10 молодых специалистов, которые основное время будут заниматься практикой с профессионалами. Одним из наставников является Алтай Зейнуллин, который более 40 лет работает в сфере животноводства. - Я много лет работаю на ферме. Сейчас у нас в планах взять на обучение молодых специалистов, учащихся университетов, чтобы на практике обучить их всему необходимому. Они будут проживать здесь. Думаю, такой подход позволить вырастить хороших специалистов, знающих свое дело, - отметил автор проекта Алтай Зейнуллин. В будущем глава КХ планирует увеличить поголовье скота и закупить автоматизированное оборудование для дойки.