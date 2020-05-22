Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 мая мусульмане всего мира отмечают праздник Ораза айт, и в этот день во всех мечетях совершается праздничный айт намазы. Намаз обычно совершается вместе с другими прихожанами. Как сообщили в духовном управлении мусульман Казахстана, в этом году из-за пандемии коронавируса и в условиях карантинного режима Ораза айт намаз не будет проводиться в мечетях страны. – В исламе любой праздник начинается с поклонения. Согласно шариату, обязательно совершать Айт намаз с джамаатом. Однако в этом году Айт намаз не будет проводиться в мечетях из-за карантинной ситуации в стране, - отметили в ДУМК. К слову, Ораза айт отмечается на следующий день после завершения священного месяца Рамазан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.