Откормочный комплекс "Кроун Батыс" и завод по производству свежеохлажденной ягнятины ТОО "Батыс Марка Ламб" приостановили свою деятельность несколько лет назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, акимат ЗКО не является собственником или инвесторов этих двух предприятий.
– Откормочный комплекс "Кроун Батыс" и завод по производству свежеохлажденной ягнятины ТОО "Батыс Марка Ламб", к сожалению, проекты, которые тянутся очень давно. Акимат области не является собственником или инвестором откормочного комплекса "Кроун Батыс". Он полностью находится у дочерних структур "Казагро", впрочем также как и ТОО "Батыс Марка Ламб". Со стороны "Казагро" и его дочерних структур проводится работа по аукционам. На сегодняшний день аукцион по передаче "Кроун Батыс" новому инвестору находится на финальной стадии. Мы сами ждем, полностью поддержим, если придет новый инвестор. Главное, чтобы это был грамотный инвестор, с определенным опытом работы. Потому что комплекс огромный, и чтобы реанимировать его работу необходимо будет подключить стратегически сильного инвестора, - отметил Мухтар Манкеев.
В области уже есть конкретные земельные участки, которые будут предоставлены для "Кроун Батыс" и проблем с кормовой базой не должно возникнуть.
– В прошлом году велись переговоры с потенциальными инвесторами. Но конкретных действий по передачи предприятия, по заключению контрактов не было. Инвесторы по двум предприятия будут определены после аукциона, - отметил Мухтар Манкеев.
Откромплощадку на 8,5 тысяч голов КРС открыли в 2010 году. В 2013 году за мошенничество к трем годам лишения свободы был приговорен директор ТОО "Кроун Батыс" Евгений Алиев.
По версии следствия, директор ТОО «Кроун-Батыс» Евгений Алиев знал, что какого-либо учета не ведется, и предоставлял в отдел ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства» Зеленовского района заведомо подложные документы с искусственно завышенными объемами реализованного мяса, а также платежные документы якобы вырученные от реализации мясной продукции.
Кроме того, Акаев, будучи начальником отдела предпринимательства, обвинялся в том, что,использовал свое служебное положение, и зная, что документы, предоставляемые ТОО «Кроун-Батыс», не соответствуют требованиям и не подтверждают факт произведенной оплаты за поставленный товар, дал незаконное указание включить в предприятие сводный акт получателей субсидий. В итоге Алиеву были выплачены субсидии в размере 13 миллионов 828 тысяч тенге. Тогда суд обязал Евгения Алиева выплатить государству данную сумму.
Практически с того времени предприятие простаивало. В 2018 году восстанавливать
откормплощадку собирались инвесторы из Ирландии, а в июле прошлого года восстановлением откормочного комплекса "Crown Батыс" собирался заняться инвестор
из Караганды.
Напомним
, завод по производству свежеохлажденной ягнятины ТОО "Батыс Марка Ламб" был построен в селе Чапаево Акжайыкского района. На реализацию проекта "КазАгрофинанс" выделил средства в лизинг, а 15% - это частные вложения. Стоимость всего проекта - более 3 млрд тенге, из них 2 млрд - оборудование, 1 млрд - это строительно-монтажные работы. В апреле нынешнего года стало известно, что руководство завода задолжало рабочим более 12 млн тенге
.
