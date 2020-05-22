Многожанровый конкурс юношеского и взрослого творчества «PRO ART» проходил с 6 по 20 мая в Париже, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Студенты из ЗКО заняли первое место в международном конкурсе во Франции С 6 по 20 мая в столице Франции в рамках проекта «Звезды Франции» проходило творческое соревнование по вокалу, хореографии, театральному, инструментальному, изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Из-за карантинных мер конкурс проходил в онлайн-режиме. Но, несмотря на это, желающих поучаствовать в конкурсе оказалось немало. Заявки подали конкурсанты из Германии, Узбекистана, Казахстана, Испании, России, Бельгии, Словении, Белоруссии и Турции. Студенты музыкального колледжа имени Курмангазы также подали заявки на участие в международном конкурсе. По словам творческого руководителя группы Бахтияра Жаксымбетова, работы конкурсантов оценивали режиссеры, продюсеры, деятели культуры, вокалисты. - Жюри конкурса высоко оценило работы наших студентов. Результат стал ошеломляющим, в номинации «Изобразительное искусство» работы Карины Жайлибаевой «Сәби» и «Желанны» заслужили гран-при, а работы Альбины Кажиахметовой «Звездное небо» и «Золотой натюрморт» в номинации декоративно-прикладное творчество заняли второе призовое место, - рассказал Бахтияр Жаксымбетов. Стоит отметить, что в данной номинации за победу боролись  35 претендентов, из которых работы наших студентов оказались наилучшими. Напомним, это уже не первая победа студентов музыкального колледжа имени Курмангазы в международных конкурсах. В марте прошлого года молодые люди удостоились первого места в международном конкурсе в Москве, а в октябре 2019 года они оказались лучшими в международном конкурсе в городе Алматы. Студенты из ЗКО заняли первое место в международном конкурсе во Франции Студенты из ЗКО заняли первое место в международном конкурсе во Франции Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Бахтияром Жаксымбетовым