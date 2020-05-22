Они будут функционировать в селах Успеновка, Аксу и Кирово. На каждом посту будет работать штат из 9 человек. Аксу и Успеновке будут предоставлены по одной единице технике, Кирово - 2. Торжественное открытие состоялось 29 мая. В мероприятиях приняли участие начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО генерал-майора Жасулан Жумашев, аким Бурлинского района Миржан Сатканов, директор Западно-Казахстанского акционерного общества «Өрт сөндіруші» Сансызбай Кузенбаев, советник начальника ДЧМ ЗКО Ермеккали Машанов. Напомним, что до 2018 года в этих селах пожарные посты работали. Их деятельность была приостановлена. Анализ данных последних двух лет показал, что необходимость в работе пожарных постов присутствует.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.