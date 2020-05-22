Кунсулу Едресова рассказывает, что она с пожилой мамой и 5-летним сыном проживала в г. Нур-Султан. Во время ЧП она осталась без работы и без средств к существованию. Семья была вынуждена выехать по месту прописки в г. Уральск. - По приложению "Индрайвер" я нашла машину, позвонила водителю такси Ергали. Вечером выехали с водителем такси Ергали на Camry, предварительно договорившись с оплатой за салон в размере 200 000 тенге (которые одолжила в долг) с условием, что никого он больше брать не будет, несмотря на это по дороге он взял пассажира на посту "Кажимукан" г. Нур-Султан, обманывая меня, что это его напарник, для того чтобы не возвращать нам часть денег, - рассказывает Нурсулу. Вечером 8 мая они доехали до блокапоста "Акжол" в ЗКО. - По дороге пассажир признался, что он не напарник и едет за оплату 40 000 тенге. Я потребовала, чтобы водитель сделал перерасчет и вернул нам разницу в оплате, на что он оскорбил меня и сказал, что не вернет деньги по той причине, что он потратился на разрешение для передвижения по межгороду. У меня мобильный телефон был разряжен, и в просьбе позвонить и вызвать нам такси до дома и хотя бы тогда уж оплатить примерно 2000 тенге он отказал, выругался и начал выбрасывать мои вещи из багажника прямо на землю, все было в пыли. До этого без моего ведома одну мою сумку в багажнике он распротрошил, чтобы освободить место для пассажира, так как изначально на первом пассажирском кресле тоже лежали наши сумки и раскладная парта ребенка, поэтому сумку пустую он кинул в одну сторону, а вещи в другую, отказываясь везти до пункта назначения. Начал грубить, что обратно ему нужно было ехать другой дорогой. По словам сотрудников блокпоста, у него (водителя такси - прим. автора) были проблемы с разрешением на передвижение. После чего я позвонила на номер "102", приехал участковый из Теректинского района, фамилию и имя которого я не знаю, и взял с нас объяснительные, - говорит Кунсулу. Женщина говорит, что ребенок начал жаловаться на слабость, его рвало. Она позвонила в скорую помощь, врачи, по ее словам, приехали в обычной простой форме. Мальчику измерили температуру. - Беспокоясь за состояние ребенка, я от безысходности взяла его на руки, сын был в пижаме и босиком, так как все вещи были разбросаны водителем такси, и пошла в сторону блокпоста, где нам разрешили пройти. Один военный сказал: "Женщина с ребенком пусть проходит!" Мы прошли блокпост, примерно метров 300, никто из проезжающих на машине не остановился. Тут как-раз подъезжало городское такси, я махнула рукой, водитель развернулся к нам. Мы стояли вдали от блокпоста. Вдруг к нам подходит сотрудник полиции в камуфляжной форме, не представившись, в грубой форме начал требовать удостоверение личности, которое находилось в рюкзаке. Я попросила положить ребенка в такси, так как он был босый, объясняя, что собирались своим ходом ехать в детскую больницу, так как необходимо было ребенку прокапать капельницу у него было обезвоживание, - объяснила Кунсулу. По словам женщины, она сказала, что положит ребенка в такси и достанет удостоверение личности из рюкзака. - Проигнорировав мою просьбу, он схватил мою правую руку и начал крутить. Ребёнок остался в левой руке. Высокомерно говоря, что он тут главный-старший и все должны подчиняться и ему я не указ. Повалил меня вместе с ребенком на руках в машину скорой помощи (в ту самую, которая выехала обратно с поста и стояла у дороги, дверь была открыта, в ней никого не было, все были на улице), скрутив мне руки, сел на нас сверху, мой малолетний ребенок упал на какие-то предметы, остался под нами, а полицейский давил всем весом, я увидела ужас в глазах ребенка, он то корчился, то морщился от боли, меня охватил ужасный страх, - с ужасом вспоминает Кунсулу. - Тут подошла врач скорой помощи, сделала ему замечание, он, не торопясь встал и ушел. Женщина подняла ребенка и пошла за сотрудником полиции. Она попросила его назвать свои фамилию и имя и сделала фото на планшет, сказав, что будет жаловаться на него в прокуратуру. - Он выхватил планшет и удалил фото и начал снова скручивать мне руки за спину, как преступнику, заталкивая в полицейскую машину "Нива". Я кричала о помощи, просила проезжающих на машине людей сделать видео происходящего. Сотрудник полиции Ишангалиев заталкивал меня в машину, ему помогли остальные сотрудники, скручивая мне руки повалил на заднее сиденье, сняв мне сзади трико, выкривая фразу: "су..." , "пи..." , я тебя сейчас накажу отвезу, угрожая расправой, оскорбляя, унижая честь и человеческое достоинство, ещё сильнее скручивал мне руки, от чего заболело сердце. На мои слова о боли, просьбы отпустить, он лег на меня сзади и давил телом, у меня разболелся мочевой пузырь, на мои крики о помощи никто не подошёл, он ухмыляясь говорил, что бесполезно кричать, никто не придёт. Я рыдала, просила отпустить меня и умоляла вернуть мне моего ребенка, он отказывался. Позже он одному полицейскому сказал привести пацана, но Ишангалиев и при ребенке продолжал лежать на мне, скручивая мне руки. После этого Кунсулу вместе с ребенком привезли в полицейский участок поселка, где они пробыли до ночи. - Ребенок жаловался на головную боль, рыгал, хотел пить. Нас отпустили, взяв объяснительное с меня. Где логика?! Мы ничего не нарушали. Когда нас отпустили с полицейского участка, мы снова прошли блокпост, была ночь, темно и холодно, сын замерз был замучен и голоден. Просила нас отправить домой на машине, но никто не удосужился посадить на попутку, вызвать такси, довезти до дома. Целая толпа полицейских, просто стояла. Мы с ребенком на руках шли пешком по дороге в надежде, что с нами больше ничего плохого не случится, - продолжает Кунсулу. До города их довезла девушка, которая ехала в этом направлении. Однако приехав домой, Кунсулу обнаружила пропажу телевизора, который она везла в такси. Все вещи она отправила вместе с мамой на такси, которое остановилось, когда они приехали на блокпост. Женщина уверена, что телевизор присвоил таксист, который вез их из Нур-Султана. - Я всегда верила, что наши сотрудники г. Уральска оперативные на выявления преступлений, правонарушения. А получается наоборот, Ишангалиев, ничего не объясняя мне, как преступника скрутил и нанес ущерб нашему с ребенком здоровью. Мы реально пережили ужас, у ребенка шок - он даже от испуга плакать не мог, молчал и дрожал. Мой мальчик только через несколько дней разрыдался, высвобождаясь от пережитого шока. Этим неправомерным поступком Ишангалиев, своим поведением, портит репутацию, честь офицерских мундиров, служащих в погонах. Конечно, не все такие, как этот Ишангалиев, есть и отличные ребята, хорошо знающие свое дело, грамотные сотрудники разных рангов Республики Казахстан, военнослужащие, полицейские и др. службы народной безопасности, которые, рискуя своей жизнью сутками охраняют Родину, служат ради безопасности страны, уважают себя и свой народ, беспокоятся за нашу спокойную жизнь и блюдят порядок своим бесстрашием, - уверена Кунсулу. Она написала заявление в полицию на Арсена Ишангалиева и водителя такси, который вез их из столицы. В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что Арсен Ишангалиев является сотрудником полиции - По заявлению гр. Едресовой Кунсулу управлением собственной безопасности ДП ЗКО начато досудебное расследование по ст.362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий". В ходе которого будут проверены все доводы заявительницы и дана правовая оценка действиям сотрудников, несших службу на блокпосту, - сообщила пресс-секретарь ДП ЗКО.