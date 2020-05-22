Штормовое предупреждение по области объявлено на 23 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным службы спасения, в Западно-Казахстанской области ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +24 градуса, ночью +12. В Атырау переменная облачность, днем +31 градус, ночью +18. 24 градуса тепла ожидается днем в Актау. Ночью термометры покажут 17 градусов тепла. В Актобе без осадков, днем +31 градус, ночью +17.