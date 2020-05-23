Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции сообщили, что 20 мая в Теректинском районе был зарегистрирован факт суицида, совершенный несовершеннолетним. - По данному факту ОП Теректинского района проводятся проверочные мероприятия. Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются, - пояснили в ведомстве. Для установления причины смерти труп был направлен на СМЭ. Между тем в социэльных сетях появилась информация, что ребенку было 11 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.