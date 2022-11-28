Продавца фальшивых полицейских удостоверений задержали в Актобе

Он сбывал их гражданским лицам, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Управление собственной безопасности полиции Актобе установило местного жителя, который продавал поддельные служебные удостоверения. Изготавливал он их с помощью компьютера, цветного принтера и ламинатора. А потом продавал жителям. - При обыске в его квартире, помимо оргтехники, изъято более сотни обложек для удостоверений сотрудников МВД. Подозреваемый задержан при проведении специальных оперативных мероприятий после продажи «корочки» оперуполномоченного уголовного розыска, - рассказали правоохранители. Воз