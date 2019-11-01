Продавцов хлеба в Атырауской области заподозрили в ценовом сговоре

Восемь реализаторов получили уведомление с требованием устранить нарушение, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Продавцов хлеба в Атырауской области заподозрили в ценовом сговоре, сообщили в Комитете по защите и развитию конкуренции МНЭ РК. - Департамент комитета по Атырауской области направил восемь уведомлений в адрес реализаторов пшеничного хлеба из муки первого сорта об устранении нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в части согласованных действий, направленных на поддержание цен на хлеб, – говорится в сообщении. В Комитете по защите и развитию