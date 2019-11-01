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Социум

Продавцов хлеба в Атырауской области заподозрили в ценовом сговоре

Восемь реализаторов получили уведомление с требованием устранить нарушение, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Продавцов хлеба в Атырауской области заподозрили в ценовом сговоре, сообщили в Комитете по защите и развитию конкуренции МНЭ РК. - Департамент комитета по Атырауской области направил восемь уведомлений в адрес реализаторов пшеничного хлеба из муки первого сорта об устранении нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в части согласованных действий, направленных на поддержание цен на хлеб, – говорится в сообщении. В Комитете по защите и развитию
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Продавцов хлеба в Атырауской области заподозрили в ценовом сговоре
Восемь реализаторов получили уведомление с требованием устранить нарушение, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"   Продавцов хлеба в Атырауской области заподозрили в ценовом сговоре, сообщили в Комитете по защите и развитию конкуренции МНЭ РК. - Департамент комитета по Атырауской области направил восемь уведомлений в адрес реализаторов пшеничного хлеба из муки первого сорта об устранении нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в части согласованных действий, направленных на поддержание цен на хлеб, – говорится в сообщении. В Комитете по защите и развитию конкуренции добавили, что уведомления обязаны исполнить в течении 10 рабочих дней со дня их получения. Ранее министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отметил, что из-за снижения урожайности в 2019 году цены на хлеб могут увеличиться примерно на 5 тенге. Вскоре цены на хлеб начали расти в разных регионах страны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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