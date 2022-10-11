Фото предоставлено ДП Атырауской области В региональном департаменте полиции сообщили, что 10 октября во время проведения оперативно-профилактических мероприятий в одной из квартир многоэтажного дома задержали 35-летнего мужчину и 40-летнюю женщину. Они занимались сбытом психотропных препаратов. Из квартиры супругов изъяли 171 штуку «Трамадола», 97 флаконов «Тропикамида», которые выдаются строго по назначению врача. В отношении подозреваемых ведётся сбор документов. Отметим, что женщина ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.