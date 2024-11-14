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Социум

Продажи Jetour в Казахстане выросли более чем в два раза

Рост продаж наблюдается только у китайских брендов и у Toyota.
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Продажи Jetour в Казахстане выросли более чем в два раза

По данным Казахстанского автомобильного союза, с января по октябрь 2024 года официальные дилеры продали 158 621 автомобилей. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами продаж казахстанского рынка остаются Hyundai, Chevrolet и Kia, производство которых локализовано на отечественных заводах.

Итого, топ-10 самых популярных автомобилей в Казахстане в 2024 году выглядит следующим образом:   

  • Hyundai – 34 169 продаж (-10,9% к январю-октябрю 2023 года);
  • Chevrolet – 22 045 (-38,4%);  
  • Kia – 19 470 (-7,1%);  
  • Chery – 11 976 (+24,5%); 
  • JAC – 9 087 (+70,7%);  
  • Toyota – 8 579 (+6,5%);
  • Haval – 8 221 (+36,3%);
  • Jetour – 7 437 (+229,9%);
  • Changan – 6 734 (+34,1%);
  • Geely – 6 259 (+143,9%).

Также отметим большой рост продаж автомобилей Tank и Omoda – +131% и +114,6% соответственно.

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