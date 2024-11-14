Продажи Jetour в Казахстане выросли более чем в два раза

По данным Казахстанского автомобильного союза, с января по октябрь 2024 года официальные дилеры продали 158 621 автомобилей. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами продаж казахстанского рынка остаются Hyundai, Chevrolet и Kia, производство которых локализовано на отечественных заводах.
Итого, топ-10 самых популярных автомобилей в Казахстане в 2024 году выглядит следующим образом:
- Hyundai – 34 169 продаж (-10,9% к январю-октябрю 2023 года);
- Chevrolet – 22 045 (-38,4%);
- Kia – 19 470 (-7,1%);
- Chery – 11 976 (+24,5%);
- JAC – 9 087 (+70,7%);
- Toyota – 8 579 (+6,5%);
- Haval – 8 221 (+36,3%);
- Jetour – 7 437 (+229,9%);
- Changan – 6 734 (+34,1%);
- Geely – 6 259 (+143,9%).
Также отметим большой рост продаж автомобилей Tank и Omoda – +131% и +114,6% соответственно.