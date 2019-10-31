Проект «ONEGE» в Уральске

27 июня в Казахстане стартовал проект «ONEGE», направленный на усиление института семьи, продвижение семейных ценностей, профилактику разводов и бытового насилия. Каждый человек может попасть в сложную жизненную ситуацию, но не все готовы обратиться за помощью к профессионалам. Координатор проекта “ONEGE” по Западно-Казахстанской области Геннадий Франк рассказал о деятельности проекта в Уральске. - Мы начали деятельность по проекту с самого начала, то есть с июня. По статистике, возрастная группа разная, в основном до 40 лет. К нам обращаются семьи, которые находятся в сложной жизненной ситуац