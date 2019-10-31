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Бизнес-новости

Проект «ONEGE» в Уральске

27 июня в Казахстане стартовал проект «ONEGE», направленный на усиление института семьи, продвижение семейных ценностей, профилактику разводов и бытового насилия. Каждый человек может попасть в сложную жизненную ситуацию, но не все готовы обратиться за помощью к профессионалам. Координатор проекта “ONEGE” по Западно-Казахстанской области Геннадий Франк рассказал о деятельности проекта в Уральске. - Мы начали деятельность по проекту с самого начала, то есть с июня. По статистике, возрастная группа разная, в основном до 40 лет. К нам обращаются семьи, которые находятся в сложной жизненной ситуац
gorod
Проект «ONEGE» в Уральске
27 июня в Казахстане стартовал проект «ONEGE», направленный на усиление института семьи, продвижение семейных ценностей, профилактику разводов и бытового насилия.
Каждый человек может попасть в сложную жизненную ситуацию, но не все готовы обратиться за помощью к профессионалам. Координатор проекта “ONEGE” по Западно-Казахстанской области Геннадий Франк рассказал о деятельности проекта в Уральске. - Мы начали деятельность по проекту с самого начала, то есть с июня. По статистике, возрастная группа разная, в основном до 40 лет. К нам обращаются семьи, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Семьи, у которых проблемы экономического характера, то есть недостаточно средств. Много вопросов по бытовому насилию, у многих родителей недопонимание и на почве этого возникают конфликты. У нас уже налаженная система, так как у нас есть Общественное Объединение «Нур». О нашем проекте узнают в соцсетях, по внутренним чатам (Whats’App), мы также выпускаем материалы в СМИ, у нас налажена коммуникация с государственными органами и поэтому информация расходится быстро. В нашем центре имеется благотворительная комната, где мы собираем и раздаем вещи нуждающимся. Имеются узконаправленные специалисты. Эти специалисты оказывают консультационную и профессиональную помощь неженатым и незамужним молодым людям, молодым семьям, в том числе с целью предотвращения и профилактики бытового насилия, используя элементы технологии кейс-менеджмента с привлечением специалистов узкой направленности, - прокомментировал Геннадий Франк. Такой социальный проект, как «Ónege» необходим казахстанским семьям, так как социальная поддержка в виде квалифицированных сотрудников может оказать помощь в развитии и укреплении семейных отношений и института семьи в целом на территории РК. Необходимо развивать подобные социальные службы и социальные услуги, обучая всё больше персонала для расширения аудитории и повышения осознанности населения в вопросах вступления в брак, родительства, воспитания детей, профилактику суицидов, бытового насилия, психологической помощи детям и семьям. Геннадий Франк координатор проекта “Onege” в Западно-Казахстанской области. Город Уральск, ул.Штыба, 59, офис 205. Телефон: +7 777 180 40 90. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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