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Социум

Прогноз погоды на 31 июля: на западе Казахстана ожидаются грозы, град и пыльные бури

В пятницу, 31 июля, в западных регионах страны сохранится сложная погода: пройдут дожди с грозами, ожидаются град, шквал и пыльные бури. Практически повсеместно сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
Варвара Тыщенко
Прогноз погоды на 31 июля: на западе Казахстана ожидаются грозы, град и пыльные бури
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 31 июля, в Западно-Казахстанской области пройдут кратковременные дожди, грозы, возможны град и шквал с ветром 15-20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Температура в Уральске: ночью +17...+19 °C, днем +25...+27 °C.

В Атырауской области днем ожидается пыльная буря, порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Температура в Атырау: ночью +19...+22 °C, днем +30...+32 °C.

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В Мангистауской области прогнозируют дожди и грозы. Ветер до 15-18 м/с, по области сильная жара до +38 °C. В Актау без осадков, сохраняется высокая пожароопасность. Температура: ночью +22...+24 °C, днем +28...+30 °C.

В Актюбинской области также ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ветер до 15-20 м/с (на востоке - до 28 м/с). На востоке региона сильная жара до +35...+38 °C. В Актобе ночью дождь и гроза, днем ветер до 20 м/с. Температура: ночью +16...+18 °C, днем +28...+30 °C.

прогноз погоды

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