Прогноз погоды в западных регионах Казахстана на 8 июля

Синоптики прогнозируют резкие изменения погоды: на западе страны пройдут дожди с грозами и градом, при этом в ряде областей столбики термометров достигнут отметки в +41 °C.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 8 июля, в Западно-Казахстанской области ожидается переменчивая погода: на востоке региона пройдут дожди с грозами. В Уральске ночью столбики термометров покажут +17...+19 °C, днем воздух прогреется до +30...+32 °C, местами ожидается сильная жара до +35 °C. В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области синоптики прогнозируют дожди, грозы, а на юге и востоке области - град и шквалы. Ветер северо-восточный, с порывами до 15-20 м/с. Температура в Атырау составит ночью +23...+25 °C, днем +31...+33 °C, по области ожидается сильная жара до +35 °C и чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидаются дожди с грозами и град, сопровождающиеся северным, северо-восточным ветром с порывами до 15-20 м/с. В Актау температура воздуха составит ночью +22...+24 °C, днем +28...+30 °C. На юге и северо-востоке области установится сильная жара до +38...+41 °C.

В Актюбинской области пройдут дожди, грозы, временами сильные ливни с градом и шквалами. Ветер северо-восточный, порывы достигнут 15-20 м/с, временами до 23 м/с. В Актобе днем ожидается +31...+33 °C, а в центре и на востоке области температура поднимется до сильной жары в +35...+38 °C.

