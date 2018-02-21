Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Программа рефинансирования Нацбанка РК охватит еще 25 тысяч валютных заемщиков

Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов охватит еще 25 тысяч валютных заемщиков. Об этом сообщил начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ РК Александр Терентьев, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как известно, 10 января 2018 года Глава государства в Послании народу Казахстана поручил Национальному Банку окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения. - Проведенный нами мониторинг ипотечного рынка выявил наиболее уязвимые в текущей экономической ситуации категории заемщик
gorod
Программа рефинансирования Нацбанка РК охватит еще 25 тысяч валютных заемщиков
Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов охватит еще 25 тысяч валютных заемщиков. Об этом сообщил начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ РК Александр Терентьев, передает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как известно, 10 января 2018 года Глава государства в Послании народу Казахстана поручил Национальному Банку окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения. - Проведенный нами мониторинг ипотечного рынка выявил наиболее уязвимые в текущей экономической ситуации категории заемщиков - это физические лица, имеющие обязательства в иностранной валюте. В связи с этим Национальный Банк уже приступил к расширению действующей программы, которая дополнительно охватит еще около 25 тысяч валютных заемщиков. Таким образом, это позволит окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года, - сказал он. Также было отмечено, что в государственной поддержке нуждаются заемщики, относящиеся к социально уязвимым слоям населения. - У такой категории граждан практически единственным источником дохода являются государственные выплаты и пособия, которые они вынуждены полностью отдавать банкам, чтобы расплатиться с кредитами. Для поддержки этой категории заемщиков Национальный Банк разработал поправки в банковское законодательство, позволяющие банкам в рамках государственных программ сдавать заемщикам - бывшим собственникам, имущество в долгосрочную аренду с правом обратного выкупа, - продолжил Терентьев. Он сообщил, что регулятор направил в адрес банков письмо с рекомендацией приостановить процедуры выселения валютных заемщиков и осуществить отзыв исполнительных листов, переданных государственным и частным судебным исполнителям по взысканию долга путем реализации залогового жилья и выселению заемщиков/залогодателей из него. В целом по программе на сегодняшний день было принято порядка 30 тысяч заявок на рефинансирование на общую сумму 220 миллиардов тенге. Из них одобрено 23,7 тысячи заявок на общую сумму 147,3 миллиарда тенге; уже рефинансировано более 21 тысячи заявок на сумму 119,7 миллиарда тенге. Также Терентьев рассказал, что Национальным Банком совместно с правительством приняты меры по освобождению заемщиков - физических лиц от уплаты налогов, возникающих при прощении банками их задолженности. В настоящий момент проводится работа по расширению программы и передаче функций по ее реализации из Министерства финансов в Национальный Банк. Предполагается, что до 2026 года программа охватит порядка 40 тысяч ипотечных заемщиков.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article