Программа рефинансирования Нацбанка РК охватит еще 25 тысяч валютных заемщиков

Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов охватит еще 25 тысяч валютных заемщиков. Об этом сообщил начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ РК Александр Терентьев, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как известно, 10 января 2018 года Глава государства в Послании народу Казахстана поручил Национальному Банку окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения. - Проведенный нами мониторинг ипотечного рынка выявил наиболее уязвимые в текущей экономической ситуации категории заемщик