Прокуратура Австрии подтверждает информацию об обнаружении наркотических веществ в крови бывшего посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева, найденного во вторник повешенным в австрийской тюрьме, однако это пока лишь предварительные данные, передает РИА Новости со ссылкой на австрийское агентство "APA". Фото с сайта news.headline.kz Фото с сайта news.headline.kz Во вторник СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Предположительно, он покончил с собой. При этом австрийская газета Kurier написала, что погибший не относился к категории заключенных, склонных к самоубийству. А незадолго до гибели его шантажировали, вымогали у него деньги и угрожали убить, причем так, чтобы смерть выглядела как самоубийство. По этой причине Алиев был переведен в одиночную камеру. В четверг агентство "APA" сообщило, что австрийская прокуратура не обнаружила следов причастности других людей к гибели Алиева. "После смерти бывшего казахского посла Рахата Алиева имеются сообщения о наркотических средствах, которые были обнаружены в пробе крови. Прокуратура подтверждает обнаружение наркотических веществ в крови Алиева", — говорится в сообщении агентства. Соответствующие сообщения со ссылкой на адвокатов Алиева появились в австрийских СМИ в пятницу утром. Вместе с тем, речь идет о предварительном тесте, обнаружившем следы барбитуратов, цитирует агентство слова представителя надзорного ведомства. Эти данные считаются предварительными и для окончательного результата необходимо дождаться токсикологическое исследование, который должен быть представлен через пару дней, добавили в прокуратуре. Барбитураты являются запрещенными в Австрии препаратами. То, что Алиеву данное вещество было прописано тюремным врачом, практически исключено, отмечается в публикации. Алиев в прошлом был женат на старшей дочери Назарбаева Дариге. В 2008 году Алиев был заочно приговорен на родине в общей сложности к 40 годам лишения свободы за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан. Алиев был арестован в Вене в начале июня 2014 года. В конце декабря прокуратура в Вене предъявила ему обвинение в убийстве в рамках расследования дела об убийстве двух казахстанских банковских менеджеров.