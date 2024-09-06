В ходе проверки выяснилось, что Абылай Бискалиев находился на своем рабочем месте, и немедленное медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Прокурор из ЗКО ушел в отставку после скандального видео в сети

В начале августа в сети появилось видео, на котором, предположительно, специализированный природоохранный прокурор области Абылай Бискалиев был замечен прогуливающимся по городу в дневное время в состоянии алкогольного опьянения. Это вызвало широкий общественный резонанс, после чего областная прокуратура инициировала служебное расследование.

В ходе проверки выяснилось, что Абылай Бискалиев находился на своем рабочем месте, и немедленное медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

— Установить точную дату съемки фото- и видеоматериалов не представилось возможным ввиду объективных причин. 15 августа, по результатам служебного расследования и рекомендации дисциплинарной комиссии прокуратуры области, Бискалиев был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. В то же время Бискалиев, осознавая высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих, обратился к руководству с рапортом об освобождении от занимаемой должности, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что с 20 августа Абылай Бискалиев был снят с поста специализированного природоохранного прокурора Западно-Казахстанской области.







