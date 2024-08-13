Расследование в отношении прокурора началось в ЗКО после публикации видео в сети

Пользователь социальной сети Facebook Айболат Букенов опубликовал видео, на котором якобы специализированный природоохранный прокурор области Абылай Бискалиев в дневное время прогуливался по улицам города в состоянии алкогольного опьянения. Автор поста пишет, что это событие вызвало широкий резонанс среди местных жителей и общественности.

— Данное поведение не только ставит под сомнение его профессиональную репутацию, но и демонстрирует явное пренебрежение законом Республики Казахстан. Прокурор неоднократно нарушал законодательство, что вызывает серьёзные вопросы о его компетентности и этичности, — пишет под видео на странице Facebook Айболат Букенов.

Между тем, в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в отношении прокурора начали служебное расследование. О его результатах обещали сообщить общественности.