Старший помощник прокурора области Азиз Ниязов, выступая на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции ПП ЗКО, озвучил некоторые цифры прокурорского надзора. Так, за последние пять месяцев по актам было отменено 19 конкурсов на общую сумму 1,3 млрд тенге, 13 должностных лиц привлечены к административной ответственности по статье 207 КоАП «Нарушение законодательства о госзакупках», взыскано штрафов на сумму 1,4 млн тенге, 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

– Отмена конкурсов по актам надзора распределена следующим образом: отделом государственных закупок Уральска необоснованно установлен порог демпинга на уровне 20% при организации закупок по ремонту дорог, тогда как законным пределом является 5%. В результате этих нарушений отменено пять конкурсов. А общеобразовательными школами района Байтерек неправильно разработаны технические спецификации лотов государственных закупок по организации летнего отдыха для детей из малообеспеченных семей, что также привело к отмене пяти конкурсов (не были определены требования к транспорту для перевозок детей). Общеобразовательными школами Теректинского, Жангалинского, Каратобинского, Таскалинского и Акжаикского районов неправильно сформулированы квалификационные требования для потенциальных поставщиков услуг по питанию, в связи с чем отменено восемь конкурсов. И аппаратом акима Бурлинского района при проведении государственных закупок по лоту «Услуги по установке/настройке программного обеспечения» – неправильно выбран способ открытого конкурса вместо конкурса с предварительным квалификационным отбором, что послужило причиной отмены двух конкурсов, – сказал Азиз Ниязов.

Как отметили на заседании совета, указанные недостатки существенно затрагивают интересы предпринимателей. Необоснованное установление порога демпинга, неправильно разработанные технические спецификации и квалификационные требования, а также неверный выбор способов проведения конкурсов создают препятствия для справедливого участия в государственных закупках. Эти нарушения могут ограничивать доступ предпринимателей к рынку государственных закупок, снижать их конкурентоспособность и приводить к финансовым потерям.

В Палату предпринимателей ЗКО за истекший период поступило восемь обращений от предпринимателей, касающихся сферы государственных закупок, из которых пять были удовлетворены. Жалобы были связаны с отказом заказчиков в приеме товара, услуг, их оплаты.

К примеру, только перед ТОО «Сила воли – Күш Жігер» имеют долг около 50 млн тенге за поставленный товар более 40 госучреждений и организаций квазигосударственного сектора. А также субъектами бизнеса ИП «Шарипкалиев А.Б.» и ИП «Дана» обозначена ценовая проблема при заключении договоров закупок на социально значимые товары. Одним из инструментов сдерживания роста стоимости социально значимых продовольственных товаров является введение предельных цен, которые вводятся местными исполнительными органами. В случае превышения установленной предельной цены для субъектов торговли предусмотрена административная ответственность.

Мониторинг цен в торговых объектах на территории Казахстана ведет министерство торговли и интеграции. Последний мониторинг показал, что учреждениями образования области были заключены договоры государственных закупок социально значимых продовольственных товаров по ценам, превышающим установленные предельные цены. В этой связи департамент торговли настаивает на заключении между сторонами дополнительных соглашений с понижением цен до установленных предельных. Возникает вопрос об обоснованности подобных требований.

– Наше ИП участвует в конкурсах и тендерах по приобретению и поставке продуктов питания в детские сады, школы, училища и колледжи. В начале года мы выиграли конкурс по ценам, объявленным образованием. Через три месяца нам от облУО и гороно пришло уведомление о завышении цен на социально-значимые продукты. А как мы можем завышать, ведь не мы ставили их. И за это нас привлекли к административной ответственности. Поэтому мы и обратились в Палату предпринимателей с просьбой разобраться, – говорит предприниматель Асылхан Шарипкалиев.

Также, по словам предпринимателя, в один лот входят 40 наименований продуктов по разным ценам: есть продукты по совсем низким, а есть и по завышенным ценам, которые указывает в конкурсе облУО. По правилам, каждый продукт должен идти отдельным лотом.

Департамент экономических расследований мониторит госзакупки. При этом, видит, что цены завышены, но их завышает же облУО, а не компания, которая выигрывает конкурс, и хватается за это. ДЭР должны проверять розничную торговлю – там завышают цены, а они хватаются за самое легкое – госзакупки, и ищут здесь крайних. При этом облУО предлагают предпринимателям заключить дополнительное соглашение и снизить цену. А почему бизнес должен цену снижать, на каком основании?

– Данный вопрос мы хотим донести до Антикора, отправим в Центральный аппарат, поскольку такие проблемы возникают и в других областях. Вопрос должен быть вынесен на Республиканский совет, – отметил председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции ПП ЗКО Кайдар Капанов.

Оксана КАТКОВА

