Во время сессии областного маслихата депутат Борис Лаврентьев рассказал, что в течение нескольких лет в одних и тех же учреждениях образования Уральска повторяются нарушения. Так, по его словам, два года назад в СОШ №20 произошло хищение средств на сумму свыше 15 миллионов тенге по необоснованной выплате заработной платы.

– Проходит год, и опять в этой же школе зарегистрирован факт необоснованной выплаты зарплаты в размере шести миллионов тенге. Пора уже принимать меры в отношение руководителя объекта образования и в отношении городского отдела образования. Какие-то меры должны приниматься. Потому что я вот смотрю везде те же самые организации образования - это СОШ №18, 20, 25 и Серебряковская школа. Все-таки меры жесткие должны быть - освобождение руководителя городского отдела образования и директоров данных учебных заведений. Но на одни и те же грабли мы каждый год наступаем и каждый год мы читаем в отчетах, что необоснованно выплачена зарплата. Поэтому я вас прошу, как курирующего замакима, взять на жесткий контроль данный вопрос, - заявил Борис Лаврентьев.

Заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов отметил, что этот вопрос действительно актуален. По его мнению, в таких нарушениях чаще виноваты бухгалтеры школ. Однако в ближайшие несколько лет эта проблема должна быть решена.

– Планируется увеличить зарплаты школьных бухгалтеров, чтобы они не шли на подобного рода правонарушения. Мы должны их не только обучать, но и предусматривать определенный социальных пакет для них. Конечно, если они нарушат закон, то их никто не будет защищать и жалеть. В рамках закона они будут отвечать за свои поступки. А сейчас мы должны предусмотреть для них поддержку. У них действительно очень большая нагрузка. Бухгалтерия - это непрерывный процесс. Бесконечные расчеты, подсчеты, начисление заработной платы... нельзя бухгалтеров рассматривать как дополнительных работников. Конечно, у каждого человека должно быть чувство ответственности. Сейчас внедряется множество систем, чтобы минимизировать участие человека - это и переход на 1С, облачную бухгалтерию и так далее. Но нужно мотивировать людей, - сказал Тлепберген Каюпов.

Председатель маслихата ЗКО Мурат Мукаев согласился с мнением замакима. По его словам, действительно ответственность несут только бухгалтеры, а их руководство остается безнаказанным. При этом далее правонарушения не прекращаются. Мукаев подчеркнул, что необходимо привлекать к ответственности не только бухгалтеров, но и директоров школ, руководителей соответствующих отделов.



