Избил на глазах десятков человек: односельчане и родственники погибшего обратились к президенту Токаеву

Преступление произошло пятого июня в Атырау. Тогда молодой мужчина на глазах десятков прохожих избил пожилого человека. От полученных травм пострадавший скончался в больнице спустя пять дней. В социальных сетях распространилась видеозапись случившегося. Казахстанцев возмутило не только жестокое избиение, но и равнодушие наблюдавших.

Как сообщили очевидцы, причиной конфликта стало то, что 56-летний Амандык Сагынгалиев случайно задел своей ГАЗелью старенький Mercedes подозреваемого. Тот, в свою очередь, не попытавшись выяснить отношения с помощью диалога, стал наносить удары своей жертве. Между тем, якобы Сагынгалиев даже не пытался защититься от побоев, ответных ударов тоже не наносил. У погибшего остались четверо детей и пятеро внуков.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался местный житель. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Между тем, 29 июня жители села Карабау Кызылкогинского района, среди которых и родственники погибшего Амандыка Сагынгалиева записали обращение президенту Токаеву, а также руководству Верховного суда и Генеральной прокуратуры, и попросили взять дело на особый контроль.

Так, по словам сельчан – требование у них всего одно – справедливый суд. Они просят переквалифицировать дело со статьи 106 УК РК «Нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», на статью 99 УК РК «Убийство».