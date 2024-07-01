Курс доллара США, установленный Национальным банком РК на 1 июля, составил 471,46 тенге. В пятницу, 28 июня, курс составлял 465,5 тенге. Официальный курс евро сегодня - 504,79 тенге, в конце прошлой недели он был - 498,2 тенге. Подорожал и российский рубль, который с 5,31 тенге в пятницу, 28 июня, повысился до 5,53 сегодня, 1 июля.

Курс обмена валют в обменных пунктах Уральска на 1 июля:

Доллар США: покупка - 471 тенге, продажа - 476 тенге;

Евро: покупка - 505 тенге, продажа - 510 тенге;

Рубль: покупка - 5,22 тенге, продажа - 5,40.



