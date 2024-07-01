Историю о 50-летнем Иване Брусникове рассказали работники ЦСА в Уральске (центр ресоциализации для лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации), именно они помогли мужчине вернуться на родину.

Специалист по социальной работе ЦСА Арай Шынтемирова и медсестра Толкын Хисменова нашли родственников мужчины и посодействовали их воссоединению.

— Иван родился и вырос в Крыму в Украине. В поисках работы в 2009 году уехал в Москву, а после отправился в Казахстан. Когда приехал в Уральск, потерял все свои документы. Тогда же потерял связь со своими родственниками. Семью он за эти годы не создал. Жил на то, что зарабатывал случайными заработками. Пас скот в крестьянских хозяйствах области, там же ему и предоставляли ночлег. В этом году Иван получил серьезную травму и попал в больницу. Естественно, работать уже не смог, его поместили в центр ресоциализации. У него не было ни жилья, ни работы, ни родственников, — пояснила Арай Шынтемирова.

Специалист по социальной работе ЦСА отметила, что для них было важно возвратить подопечного в семью. Он скитался по ЗКО 15 лет. Выяснилось, что у Ивана есть сестра. Она живёт в Крыму. Он восстановил документы в Генеральном консульстве России. 10 июня этого года его посадили в такси и отправили на родину, где его встретила сестра.

— Надеюсь на этом мои приключения закончились, и я смогу спокойно добраться до дома и увидеть своих родных, — сказал Иван сотрудникам ЦСА, когда уезжал из Уральска.

